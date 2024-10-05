Переса поразил вратарь в последнем матче Реала в ЛЧ. Но это не Лунин

Во вторник, 2 октября, состоялся матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Лилль» и «Реал» Мадрид.

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Матч прошел на стадионе «Пьер-Моруа», что находится во французском городе Лилль. Хозяева победили со счетом 1:0.

В этом поединке голкипер «Лилля» Лукас Шевалье совершил несколько эффектных сейвов и сохранил ворота сухими. Шевалье поразил своей игрой президента «сливочных» Флорентино Переса, который дал команду селекционерам «сливочных» внимательно следить за вратарем, который в будущем может стать игроком «Реала».

В сезоне 2024/25 Лукас Шевалье провел 12 матчей на клубном уровне, пропустив 13 голов. В 5 поединках киперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Шевалье интересуется «Манчестер Сити».