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  4. А как же Лунин? Ман Сити хочет подписать вратаря-героя матча против Реала
Англия
04 октября 2024, 11:30 | Обновлено 04 октября 2024, 11:31
920
1

А как же Лунин? Ман Сити хочет подписать вратаря-героя матча против Реала

Лукас Шевалье может покинуть «Лилль»

04 октября 2024, 11:30 | Обновлено 04 октября 2024, 11:31
920
1
А как же Лунин? Ман Сити хочет подписать вратаря-героя матча против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Шевалье

Английский «Манчестер Сити» интересуется французским вратарем «Лилля» Лукасом Шевалье, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, интерес «горожан» к 22-летнему футболисту является не новым, но он был усилен победой «догов» над мадридским «Реалом» (1:0). В том матче Лукас совершил 5 сейвов и спас свою команду от 1.99 голов по метрике xGPrevented.

В сезоне 2024/25 Лукас Шевалье провел 12 матчей на клубном уровне, пропустив 13 голов. В 5 поединках киперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется украинским вратарем «Реала» Андреем Луниным.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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Saar
Відповідаю на фразу: "А як же Лунін?". Він-дно!
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