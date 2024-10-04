А как же Лунин? Ман Сити хочет подписать вратаря-героя матча против Реала
Лукас Шевалье может покинуть «Лилль»
Английский «Манчестер Сити» интересуется французским вратарем «Лилля» Лукасом Шевалье, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, интерес «горожан» к 22-летнему футболисту является не новым, но он был усилен победой «догов» над мадридским «Реалом» (1:0). В том матче Лукас совершил 5 сейвов и спас свою команду от 1.99 голов по метрике xGPrevented.
В сезоне 2024/25 Лукас Шевалье провел 12 матчей на клубном уровне, пропустив 13 голов. В 5 поединках киперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется украинским вратарем «Реала» Андреем Луниным.
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