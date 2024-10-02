ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
Андрей дважды спас «сливочных»
Во вторник, 2 октября, проходит матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Лилль» и «Реал» Мадрид.
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Матч проходит на стадионе «Пьер-Моруа», который находится во французском городе Лилль.
В стартовом составе «Реала» вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Тибо Куртуа травмировался, а Лунин впервые получил минуты в этом сезоне
На 25-й минуте нападающий хозяев Джонатан Дэвид имел прекрасную возможность забить. Однако Андрей сначала отразил удар головой от канадца, а затем совершил невероятный сейв, отразив удар Дэвида с одного метра!
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
Lunin 😤 pic.twitter.com/QwbEcSRVbB— Roy (@ChiefsLeftHand) October 2, 2024
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