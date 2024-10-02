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  4. ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
Лига чемпионов
02 октября 2024, 22:46 |
1469
4

ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал

Андрей дважды спас «сливочных»

02 октября 2024, 22:46 |
1469
4
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 2 октября, проходит матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Лилль» и «Реал» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Пьер-Моруа», который находится во французском городе Лилль.

В стартовом составе «Реала» вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Тибо Куртуа травмировался, а Лунин впервые получил минуты в этом сезоне

На 25-й минуте нападающий хозяев Джонатан Дэвид имел прекрасную возможность забить. Однако Андрей сначала отразил удар головой от канадца, а затем совершил невероятный сейв, отразив удар Дэвида с одного метра!

ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал

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Джонатан Дэвид Лилль Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов видео
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Viktor Shuper
дивлюсь по інтернету, захист Реалу дно кончане. якби не Лунін вже два-три голи було б у воротах Реалу
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0
Saar
О це так повернення: Лунін пропустив банку. Дно!
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-5
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