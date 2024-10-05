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Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 01:55 |
261
1

Известно, сколько Буткевич платит игрокам Полесья за забитый гол и ассист

В житомирском клубе есть система бонусов за отдельное результативное действие

05 октября 2024, 01:55 |
261
1
Известно, сколько Буткевич платит игрокам Полесья за забитый гол и ассист
УПЛ

У житомирского клуба «Полесье» есть система бонусов для своих игроков за отдельное результативное действие.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, с приходом Имада Ашура на должность нового наставника в команде была введена система бонусов. За забитый гол игрок получает 2000 долларов, а за ассист – 1000. Также есть бонусы за сухой поединок – защитники и голкипер житомирского клуба в случае сохранения ворот на замке в поединке получают по 2000 долларов.

«Полесье» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу 2024/25. Подопечные Ашура провели семь матчей и набрали 17 очков.

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Полесье Житомир бонусы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу финансы
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 1
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MaximusOne
Нашим клубам взагалі потрібно було б таку систему замість зарплатні встановити, може б і навчилися грати, й перестали позоритись в Європі.
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