Известно, сколько Буткевич платит игрокам Полесья за забитый гол и ассист

У житомирского клуба «Полесье» есть система бонусов для своих игроков за отдельное результативное действие.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, с приходом Имада Ашура на должность нового наставника в команде была введена система бонусов. За забитый гол игрок получает 2000 долларов, а за ассист – 1000. Также есть бонусы за сухой поединок – защитники и голкипер житомирского клуба в случае сохранения ворот на замке в поединке получают по 2000 долларов.

«Полесье» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу 2024/25. Подопечные Ашура провели семь матчей и набрали 17 очков.