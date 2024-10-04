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Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 21:40 | Обновлено 04 октября 2024, 22:01
236
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Одна ошибка привела к тому, что мы проиграли»

Наставник «пивоваров» прокомментировал поражение от «Черноморца»

04 октября 2024, 21:40 | Обновлено 04 октября 2024, 22:01
236
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Одна ошибка привела к тому, что мы проиграли»
ФК Черноморец. Сергей Шищенко

4 октября состоялся матч 9-го тура УПЛ между командами «Черноморец» и «Оболонь». Поединок завершился победой одесской команды со счетом 1:0.

Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко провел пресс-конференцию:

– Поздравляю «Черноморец» с победой. С нашей стороны очень мощный первый тайм. Я считаю, что мощная игра, потому что мы отлично провели первый тайм.

Второй тайм был не по нашему сценарию, но это футбол. Одна ошибка привела к тому, что мы проиграли.

Я очень благодарен парням, потому что я только месяц работаю с командой и я вижу перемены, вижу, как изменилась наша игра. Она стала мощнее, качественнее. Я верю, что в будущем у нас будет другой результат.

– Если не считать пропущенный мяч, этот результат для вас положительный или отрицательный?

– Я думаю, что этот матч можно занести нам в актив. «Черноморец» только строится, новая команда, у них тоже есть требования к игрокам. У нас была команда, но требования уже другие, поэтому мы были в разных условиях. Если бы мы забили свои моменты в первом тайме, то, наверное, был бы другой результат. Полагаю, ничья была бы для нас положительным результатом.

– Есть ли у вас претензии к вашим подопечным?

– Нет. Одна ошибка, но это футбол, голы забиваются из-за ошибок, но я вижу, как они тренируются, вижу их отношение к тренировкам, на футбольном поле и в быту. У меня никаких претензий к своим игрокам, они хотят побеждать, прогрессировать и двигаться вперед, поэтому я очень доволен командой.

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Сергей Шищенко Черноморец - Оболонь Украинская Премьер-лига пресс-конференция чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Оболонь Киев
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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