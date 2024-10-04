Сергей ШИЩЕНКО: «Одна ошибка привела к тому, что мы проиграли»

4 октября состоялся матч 9-го тура УПЛ между командами «Черноморец» и «Оболонь». Поединок завершился победой одесской команды со счетом 1:0.

Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко провел пресс-конференцию:

– Поздравляю «Черноморец» с победой. С нашей стороны очень мощный первый тайм. Я считаю, что мощная игра, потому что мы отлично провели первый тайм.

Второй тайм был не по нашему сценарию, но это футбол. Одна ошибка привела к тому, что мы проиграли.

Я очень благодарен парням, потому что я только месяц работаю с командой и я вижу перемены, вижу, как изменилась наша игра. Она стала мощнее, качественнее. Я верю, что в будущем у нас будет другой результат.

– Если не считать пропущенный мяч, этот результат для вас положительный или отрицательный?

– Я думаю, что этот матч можно занести нам в актив. «Черноморец» только строится, новая команда, у них тоже есть требования к игрокам. У нас была команда, но требования уже другие, поэтому мы были в разных условиях. Если бы мы забили свои моменты в первом тайме, то, наверное, был бы другой результат. Полагаю, ничья была бы для нас положительным результатом.

– Есть ли у вас претензии к вашим подопечным?

– Нет. Одна ошибка, но это футбол, голы забиваются из-за ошибок, но я вижу, как они тренируются, вижу их отношение к тренировкам, на футбольном поле и в быту. У меня никаких претензий к своим игрокам, они хотят побеждать, прогрессировать и двигаться вперед, поэтому я очень доволен командой.