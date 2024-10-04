Вновь на последних минутах. Черноморец вырвал победу над Оболонью

После нескольких дней европейского клубного футбола международного уровня, возвращаться к реалиям украинской Премьер-лиги всегда еще та задача. Однако девятый тур национального первенства в нашем расписании от этого бы никуда не делся, поэтому начинали мы в Одессе с матча между местным «Черноморцем» и киевской «Оболонью», который был лишен яркой афиши, однако отнюдь не остался без интриги.

Обеим командам начало кампании далось очень тяжело, однако Александр Бабич в сложной кадровой ситуации как-то сумел привести свой коллектив к двум победам, что в стане «пивоваров» вообще было неслыханным явлением еще неделю назад. А потом команда Сергея Шищенко сыграла против петровского «Ингульца», у которого также не было побед на тот момент, и получила долгожданную победу (2:1). Это не удалось сделать Валерию Иващенко в свое время, поэтому работа нового тренера во главе команды с худшей с запасом разницей мячей в чемпионате уже считалась прогрессивно. Но все равно недостаточной для того, чтобы покинуть зону вылета.

С самого начала игры «Оболонь» имела гораздо больше желания играть в атаке, чем соперники, которые выбрали игру в три центральных защитника, но это никоим образом не улучшило качество их игры в обороне. «Черноморец» постоянно ловили на быстрых выходах в контратаки, так называемая «переходная фаза», и хотя бы два голевых момента гости должны были реализовывать, когда через правый фланг приходил прострел в центр штрафной, однако Груша запустил мяч на трибуны, а Тарануха побеспокоил правую стойку своим ударом.

В ответ на это «моряки» ничего в атаке так и не могли показать. Умеренного качества футбол и неуверенная игра через фланги ни к чему не приводили, поэтому на перерыв команда Бабича ушла в расстроенном состоянии. Но без пропущенных мячей, потому что там, где соперники не промахивались, спасал Рудько.

После перерыва Бабич вернулся к четырем защитникам и его команда заиграла в более присущем для нее стиле. В плане атаки – так точно значительно более продуктивно, чем мы могли видеть до этого. А вот «Оболонь», наоборот, уступила остротой и в конце концов была вынуждена останавливать выпады соперников до самого финала этого противостояния.

Моменты у «моряков» появлялись далеко не каждую минуту и были даже отрезки игры, когда на поле вообще ничего не происходило. Но это «ничего» все равно было за владением от команды Бабича, что в итоге привело к двум классным возможностям у Бутко посреди тайма, которые тот не использовал во время серии угловых с обеих сторон поля, а также к решающему случаю со стороны хозяев в этой игре.

На 86 минуте Илья Шевцов, который относительно недавно бегал на полях МЛС, появился на замену, а уже через мгновение его удар на дальней штанге завершал контратаку с прострела с правого фланга от Хобленко. Очевидно, форварду стало настолько грустно от того, что на него не идут передачи, что он решил взять дело в свои руки. И таки вытащил команду.

В следующие выходные одесский «Черноморец» дома будет играть против ровенского «Вереса», тогда как киевскую «Оболонь» ожидает домашнее столичное дерби против «Динамо».

Наши оценки:

«Черноморец» (замены): Кайо – 6,5, Васильев – 6,0, Янаков – 6,5, Лацабидзе – б/о, Шевцов – б/о.

«Оболонь» (замены): Карась – 6,0, Лукьянчук – 6,0, Теслюк – б/о, Мороз – б/о, Лях – б/о.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Черноморец» – «Оболонь» – 1:0

Гол: Шевцов, 87

Предупреждения: Удод, 82, Шевцов, 88 – Мороз, 89

«Черноморец»: Рудько – Кисель, Скиба, Жаржу (Лацабидзе, 76), Удод – Ермаков (Васильев, 61) – Петряк (Янаков, 61), Габелок (Шевцов, 86), Пшеничнюк (Кайо, 61), Бутко – Хобленко.

«Оболонь»: Федоривский – Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо (Карась, 46) – Черненко (Лукьянчук, 69), Витенчук (Мороз, 77), Груша – Суханов, Тарануха (Теслюк, 69), Близниченко (Лях, 78).

Арбитр: Олег Когут (Тернополь).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 9 (3) – 11 (2)

Угловые: 5 – 4

Оффсайды: 0 – 1.

ЧЕРНОМОРЕЦ – ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 22°C