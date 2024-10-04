Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Черноморец
04.10.2024 15:30 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 03:49 |
8
0

Черноморец – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

04 октября 2024, 03:49 |
8
0
Черноморец – Оболонь. Текстовая трансляция матча
ФК Черноморец Одесса

В пятницу, 4-го октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:30.

«Пивовары» в прошлом туре наконец-то добыли первую победу в сезоне, поэтому сумели оторваться от дна турнирной таблицы. Впрочем, недалеко – «Оболонь» идет предпоследней, но уже за счет одной лишь победы над «Черноморцем» может и вовсе покинуть зону вылета. Однако для этого необходимо обыграть команду Александра Бабича на ее поле.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Черноморец
4 октбря 2024 -
15:30
Оболонь
Победа Черноморца 2.74 Сделать ставку
По теме:
Карпаты – Ингулец. Текстовая трансляция матча
Карпаты – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Матч Динамо – Шахтер. Утверждены даты 11-го тура УПЛ
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Черноморец - Оболонь текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Футзал | 03 октября 2024, 19:54 9
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу

Франция и Аргентина определили финалиста турнира

ШОВКОВСКИЙ: «В последнее время наш футбол, как и вся страна, выживает»
Футбол | 03 октября 2024, 23:14 23
ШОВКОВСКИЙ: «В последнее время наш футбол, как и вся страна, выживает»
ШОВКОВСКИЙ: «В последнее время наш футбол, как и вся страна, выживает»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Хоффенхайма»

Итоги 1-го тура Лиги конференций. На каком месте находится Челси с Мудриком
Футбол | 04.10.2024, 00:55
Итоги 1-го тура Лиги конференций. На каком месте находится Челси с Мудриком
Итоги 1-го тура Лиги конференций. На каком месте находится Челси с Мудриком
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
Футбол | 03.10.2024, 15:00
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
Промоутер о проблемах Джошуа: «Посмотрите на Фьюри. А Усик даже не панчер»
Бокс | 03.10.2024, 18:21
Промоутер о проблемах Джошуа: «Посмотрите на Фьюри. А Усик даже не панчер»
Промоутер о проблемах Джошуа: «Посмотрите на Фьюри. А Усик даже не панчер»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он его просчитал». Чжан Чжилей назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просчитал». Чжан Чжилей назвал победителя реванша Усик – Фьюри
02.10.2024, 08:15 2
Бокс
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
02.10.2024, 22:46 6
Футбол
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
03.10.2024, 02:39 30
Футбол
Итоги дня 2-го тура Лиги чемпионов. Кто лидирует в гонке за трофей?
Итоги дня 2-го тура Лиги чемпионов. Кто лидирует в гонке за трофей?
02.10.2024, 06:23
Футбол
Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии
Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии
02.10.2024, 19:59 36
Футзал
«Будет, как с Уайлдером». Теренс Кроуфорд высказался о реванше Усик – Фьюри
«Будет, как с Уайлдером». Теренс Кроуфорд высказался о реванше Усик – Фьюри
03.10.2024, 07:45 3
Бокс
Был конфликт? Экс-пресс-атташе сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
Был конфликт? Экс-пресс-атташе сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
02.10.2024, 09:03 25
Футбол
Звездный игрок сборной Украины получил травму в матче Лиги чемпионов
Звездный игрок сборной Украины получил травму в матче Лиги чемпионов
02.10.2024, 20:20 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем