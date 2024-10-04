В пятницу, 4-го октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:30.

«Пивовары» в прошлом туре наконец-то добыли первую победу в сезоне, поэтому сумели оторваться от дна турнирной таблицы. Впрочем, недалеко – «Оболонь» идет предпоследней, но уже за счет одной лишь победы над «Черноморцем» может и вовсе покинуть зону вылета. Однако для этого необходимо обыграть команду Александра Бабича на ее поле.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.