В девятом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в пятницу, 4 октября, в Одессе встретятся «Черноморец» и «Оболонь». Хозяева поля, которые в прошлом туре смогли спастись от поражения, и находятся сейчас на 11 месте, будут принимать «Оболонь», которая в прошлом туре завоевала дебютную викторию в сезоне, и поднялась на 15 место в таблице.

Черноморец

О «Черноморце» пока можно сказать, что подопечные Александра Бабича находятся сейчас в поиске своей игры, и команда уже завершила комплектацию состава. И хотя одесситам сейчас непросто дается добывать очки, однако «моряки» под руководством Бабича одержали победы над «Колосом» и «Ингульцом» (1:0), и неожиданно отобрали очки у ЛНЗ, который сейчас находится среди лидеров УПЛ. Отдельно в матче против черкасского клуба можно выделить вратаря «моряков» — нигерийца Чиджоке Аниагбосо, который в дебютном поединке совершил несколько сейвов и внес свой вклад в положительный результат команды. В итоге одесситы сейчас имеют в своем активе 7 пунктов, и немного лучшее положение в таблице.

Теперь «Черноморцу» предстоит непростой поединок против «Оболони», которая смогла прервать свою безвыигрышную серию и теперь едет в Одессу за победой.

Оболонь

В прошлом туре «пивоварам» наконец-то удалось одержать дебютную победу в текущем сезоне УПЛ, где побежденным оказался также один из аутсайдеров чемпионата — «Ингулец» (2:1). Пока рано говорить о том, что смена тренера пошла «Оболони» на пользу, однако в тот момент, когда команду возглавил Сергей Шищенко, «пивовары» в трех поединках завоевали 4 очка. В том числе они не проиграли крепкой «Александрии», которая на тот момент возглавляла турнирную таблицу. Поэтому такие результаты точно пошли «Оболони» на пользу, ведь до увольнения Иващенко команда находилась на последней строчке с 1 очком.

Теперь же «пивовары», окрыленные успехом в предыдущем туре, будут играть против «Черноморца», который тоже попытается победить, чтобы на международную паузу уйти в хорошем настроении.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 19 поединков. В 5 матчах победил «Черноморец», 10 побед на счету «Оболони» и в 4 поединках был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 21-14 в пользу «Оболони». В прошлом сезоне в первом круге победу одержал «Черноморец» со счетом 2:0. Голами в составе «моряков» отличились Александр Васильев и Самсон Иеде. Во втором круге команды сыграли вничью 1:1. У «пивоваров» забил Игорь Краснопир, а у «моряков» – Андрей Штогрин.

Прогноз на противостояние

Данный поединок, можно сказать, будет за 6 очков, ведь обе команды расположены в нижней части таблицы (у «Черноморца» 7 очков, у «Оболони» 5 пунктов), где их разделяют всего лишь 2 очка. Поэтому каждый зачетный балл может быть как для «моряков», так и для «пивоваров» на вес золота. А учитывая тот факт, что «Оболонь» еще не завоевала ни одного очка на выезде, наиболее вероятным прогнозом будет победа «Черноморца».

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Аниагбосо, Кайо Гомес, Ермаков, Скиба, Бутко, Жаржу, Билошевский, Петряк, Габелок, Попов, Хобленко

«Оболонь»: Федоривский, Стасюк, Приймак, Карась, Осман, Витенчук, Груша, Мединский, Черненко, Близниченко, Суханов