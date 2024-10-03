Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Черноморец
04.10.2024 15:30 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 октября 2024, 17:24 |
192
0

Черноморец – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Битва за шесть очков

03 октября 2024, 17:24 |
192
0
Черноморец – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Фк Оболонь

В девятом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в пятницу, 4 октября, в Одессе встретятся «Черноморец» и «Оболонь». Хозяева поля, которые в прошлом туре смогли спастись от поражения, и находятся сейчас на 11 месте, будут принимать «Оболонь», которая в прошлом туре завоевала дебютную викторию в сезоне, и поднялась на 15 место в таблице.

Черноморец

О «Черноморце» пока можно сказать, что подопечные Александра Бабича находятся сейчас в поиске своей игры, и команда уже завершила комплектацию состава. И хотя одесситам сейчас непросто дается добывать очки, однако «моряки» под руководством Бабича одержали победы над «Колосом» и «Ингульцом» (1:0), и неожиданно отобрали очки у ЛНЗ, который сейчас находится среди лидеров УПЛ. Отдельно в матче против черкасского клуба можно выделить вратаря «моряков» — нигерийца Чиджоке Аниагбосо, который в дебютном поединке совершил несколько сейвов и внес свой вклад в положительный результат команды. В итоге одесситы сейчас имеют в своем активе 7 пунктов, и немного лучшее положение в таблице.

Теперь «Черноморцу» предстоит непростой поединок против «Оболони», которая смогла прервать свою безвыигрышную серию и теперь едет в Одессу за победой.

Оболонь

В прошлом туре «пивоварам» наконец-то удалось одержать дебютную победу в текущем сезоне УПЛ, где побежденным оказался также один из аутсайдеров чемпионата — «Ингулец» (2:1). Пока рано говорить о том, что смена тренера пошла «Оболони» на пользу, однако в тот момент, когда команду возглавил Сергей Шищенко, «пивовары» в трех поединках завоевали 4 очка. В том числе они не проиграли крепкой «Александрии», которая на тот момент возглавляла турнирную таблицу. Поэтому такие результаты точно пошли «Оболони» на пользу, ведь до увольнения Иващенко команда находилась на последней строчке с 1 очком.

Теперь же «пивовары», окрыленные успехом в предыдущем туре, будут играть против «Черноморца», который тоже попытается победить, чтобы на международную паузу уйти в хорошем настроении.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 19 поединков. В 5 матчах победил «Черноморец», 10 побед на счету «Оболони» и в 4 поединках был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 21-14 в пользу «Оболони». В прошлом сезоне в первом круге победу одержал «Черноморец» со счетом 2:0. Голами в составе «моряков» отличились Александр Васильев и Самсон Иеде. Во втором круге команды сыграли вничью 1:1. У «пивоваров» забил Игорь Краснопир, а у «моряков» – Андрей Штогрин.

Прогноз на противостояние

Данный поединок, можно сказать, будет за 6 очков, ведь обе команды расположены в нижней части таблицы (у «Черноморца» 7 очков, у «Оболони» 5 пунктов), где их разделяют всего лишь 2 очка. Поэтому каждый зачетный балл может быть как для «моряков», так и для «пивоваров» на вес золота. А учитывая тот факт, что «Оболонь» еще не завоевала ни одного очка на выезде, наиболее вероятным прогнозом будет победа «Черноморца».

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Аниагбосо, Кайо Гомес, Ермаков, Скиба, Бутко, Жаржу, Билошевский, Петряк, Габелок, Попов, Хобленко

«Оболонь»: Федоривский, Стасюк, Приймак, Карась, Осман, Витенчук, Груша, Мединский, Черненко, Близниченко, Суханов

Прогноз Sport.ua
Черноморец
4 октбря 2024 -
15:30
Оболонь
Победа Черноморца 2.74 Сделать ставку

По теме:
Славия Прага – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Челси – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Эльфсборг – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Оболонь Киев Черноморец - Оболонь прогнозы
Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Взяла сет у 6-й ракетки. Стародубцева проиграла Гофф на турнире в Пекине
Теннис | 03 октября 2024, 15:02 18
Взяла сет у 6-й ракетки. Стародубцева проиграла Гофф на турнире в Пекине
Взяла сет у 6-й ракетки. Стародубцева проиграла Гофф на турнире в Пекине

Юлия завершила выступления на тысячнике в Китае, уступив Коко в четвертьфинале

«Мы достигли дна». Игроки Реала недовольны ситуацией в сезоне
Футбол | 03 октября 2024, 17:50 3
«Мы достигли дна». Игроки Реала недовольны ситуацией в сезоне
«Мы достигли дна». Игроки Реала недовольны ситуацией в сезоне

Футболисты намерены исправить ситуацию после поражения

Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии
Футзал | 02.10.2024, 19:59
Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии
Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
Футбол | 02.10.2024, 22:46
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
Звездный игрок сборной Украины получил травму в матче Лиги чемпионов
Футбол | 02.10.2024, 20:20
Звездный игрок сборной Украины получил травму в матче Лиги чемпионов
Звездный игрок сборной Украины получил травму в матче Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
02.10.2024, 07:18 8
Футбол
Дорощук рассказал об взаимоотношениях с Магучих, Геращенко и Левченко
Дорощук рассказал об взаимоотношениях с Магучих, Геращенко и Левченко
01.10.2024, 18:11
Другие виды
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
02.10.2024, 07:55 3
Футбол
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
03.10.2024, 02:39 29
Футбол
Украина – Бразилия – 2:3. Досадная неудача в полуфинале. Видео голов, обзор
Украина – Бразилия – 2:3. Досадная неудача в полуфинале. Видео голов, обзор
02.10.2024, 22:15 3
Футзал
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
02.10.2024, 08:26 1
Теннис
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
03.10.2024, 02:14 3
Футбол
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
01.10.2024, 20:30 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем