04.10.2024 15:30 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига04 октября 2024, 18:41 | Обновлено 04 октября 2024, 19:42
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Черноморец – Оболонь – 1:0. Победный мяч на 87-й. Видео гола и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча 9-го тура УПЛ
04 октября 2024, 18:41 | Обновлено 04 октября 2024, 19:42
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В пятницу, 4 октября, в матче девятого тура УПЛ одесский «Черноморец» на своем поле обыграл киевскую «Оболонь» со счетом 1:0.
Единственный мяч забил нападающий Илья Шевцов, который вышел на замену на 85-й минуте, а через мгновение стал героем поединка.
Украинская Премьер-лига. 9-й тур
«Черноморец» – «Оболонь» – 1:0
Гол: Шевцов, 87
Предупреждения: Удод, 82, Шевцов, 88 – Мороз, 89
Видеообзор поединка
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