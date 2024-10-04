Черноморец – Оболонь – 1:0. Победный мяч на 87-й. Видео гола и обзор матча

В пятницу, 4 октября, в матче девятого тура УПЛ одесский «Черноморец» на своем поле обыграл киевскую «Оболонь» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий Илья Шевцов, который вышел на замену на 85-й минуте, а через мгновение стал героем поединка.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур

«Черноморец» – «Оболонь» – 1:0

Гол: Шевцов, 87

Предупреждения: Удод, 82, Шевцов, 88 – Мороз, 89

Видеообзор поединка