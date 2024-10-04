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Премьер-лига
Черноморец
04.10.2024 15:30 – FT 1 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 18:41 | Обновлено 04 октября 2024, 19:42
597
0

Черноморец – Оболонь – 1:0. Победный мяч на 87-й. Видео гола и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 9-го тура УПЛ

04 октября 2024, 18:41 | Обновлено 04 октября 2024, 19:42
597
0
Черноморец – Оболонь – 1:0. Победный мяч на 87-й. Видео гола и обзор матча
УПЛ

В пятницу, 4 октября, в матче девятого тура УПЛ одесский «Черноморец» на своем поле обыграл киевскую «Оболонь» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий Илья Шевцов, который вышел на замену на 85-й минуте, а через мгновение стал героем поединка.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур

«Черноморец» – «Оболонь» – 1:0

Гол: Шевцов, 87

Предупреждения: Удод, 82, Шевцов, 88 – Мороз, 89

Видеообзор поединка

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Черноморец Одесса Черноморец - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев видео голов и обзор Илья Шевцов
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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