МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Фейеноорд.

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Поединок состоялся на стадионе Монтиливи в Каталонии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

После завершения встречи главный тренер жиронцев Мичел прокомментировал поражение подопечных:

«Мы начали хорошо, может быть, до гола, сделавшего счет 1:1, но прессинг, который они оказали, заставил нас приспособиться. Мы впустили соперников во внутрь штрафной, поэтому в первом тайме было 15 или 20 минут, которые мне совсем не понравились. Были ситуации, когда было много горизонтальных передач, и нам не хватало вертикальности.

Во втором тайме я попросил играть более агрессивно, и мы были лучше по всем направлениям, даже принимая во внимание третий пропущенный. Теперь нам нужно разобраться с этим, нам нужно понять, что мы сделали плохо. Те 15 или 20 минут, которые мне не понравились... Я не хочу больше видеть этого.

Я не подавлен и не затронут результатом. Я думаю, что наш второй тайм был просто потрясающим. Я думаю, что я знаю, что футбол — это результат, но это не влияет на меня. К счастью, этот клуб поддерживает меня на протяжении всего пути. Я хочу, чтобы работа во втором тайме повторялась в течение 90 минут каждый раз, когда мы играем».

Защитник Жирны Давид Лопес:

«Это, должно быть, был отличный матч для нейтральных болельщиков. Мы отдали все, что у нас было, и просто обидно, что этого оказалось недостаточно, чтобы добиться победы, к которой мы стремились. Нам просто нужно опустить головы и продолжать играть».

Также о поединке высказался и наставник Фейноорда Бриан Приске:

«Я счастлив, как и все остальные в раздевалке. Всегда приятно побеждать, но особенно в Лиге чемпионов. Я очень рад за «Фейеноорд» — наша первая выездная победа в этом соревновании за 22 года. Мы показали свой менталитет.

Сегодня я видел, как мои игроки сражались и имели правильный настрой во втором тайме, когда им приходилось защищать свои ворота, помогать друг другу, подталкивать друг друга. Когда результаты не на вашей стороне, вам нужны такие моменты.

Я надеюсь, что такой вечер придаст моим игрокам уверенности. Мы боролись во втором тайме, конечно, это было не полное доминирование. Я долго просил своих ребят о правильном настрое, и я увидел это сегодня вечером. Когда мы сохраняем смелость, мы действительно можем играть в хороший футбол».

Видеообзор матча Жирона – Фейеноорд (2:3)