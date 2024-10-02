Жирона – Фейеноорд – 2:3. Как травмировался Цыганков. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25
2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Фейеноорд.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на стадионе Монтиливи в Каталонии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и был заменен на 29-й из-за травмы.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября
Жирона (Испания) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:3
Голы: Лопес, 19, ван де Бек, 74 – Эррера, 23 (автогол), Миламбо, 33, Крейчи, 79 (автогол)
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Лопес, 19 мин.
ГОЛ! 1:1 Эррера, 23 мин. (автогол)
ГОЛ! 1:2 Миламбо, 33 мин.
ГОЛ! 2:2 Донни ван де Бек, 73 мин.
ГОЛ! 2:2 Ладислав Крейчи, 79 мин. (автгол)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В официальных матчах украинцы встречались с пятикратными чемпионами мира четыре раза
Тарас Степаненко покинул поле на 62-й минуте матча Шахтера и Аталанты