2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Фейеноорд.

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Поединок состоялся на стадионе Монтиливи в Каталонии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и был заменен на 29-й из-за травмы.

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Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября

Жирона (Испания) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:3

Голы: Лопес, 19, ван де Бек, 74 – Эррера, 23 (автогол), Миламбо, 33, Крейчи, 79 (автогол)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Лопес, 19 мин.

ГОЛ! 1:1 Эррера, 23 мин. (автогол)

ГОЛ! 1:2 Миламбо, 33 мин.

ГОЛ! 2:2 Донни ван де Бек, 73 мин.

ГОЛ! 2:2 Ладислав Крейчи, 79 мин. (автгол)