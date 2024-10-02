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Лига Чемпионов
Жирона
02.10.2024 19:45 – FT 2 : 3
Фейеноорд
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Лига чемпионов
02 октября 2024, 22:11 | Обновлено 02 октября 2024, 22:25
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Жирона – Фейеноорд – 2:3. Как травмировался Цыганков. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25

02 октября 2024, 22:11 | Обновлено 02 октября 2024, 22:25
1840
0
Жирона – Фейеноорд – 2:3. Как травмировался Цыганков. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Фейеноорд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Монтиливи в Каталонии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и был заменен на 29-й из-за травмы.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября

Жирона (Испания) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:3

Голы: Лопес, 19, ван де Бек, 74 – Эррера, 23 (автогол), Миламбо, 33, Крейчи, 79 (автогол)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Лопес, 19 мин.

ГОЛ! 1:1 Эррера, 23 мин. (автогол)

ГОЛ! 1:2 Миламбо, 33 мин.

ГОЛ! 2:2 Донни ван де Бек, 73 мин.

ГОЛ! 2:2 Ладислав Крейчи, 79 мин. (автгол)

События матча

79’
ГОЛ ! Автогол забил Ладислав Крейчи (Жирона).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Донни ван де Бек (Жирона).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Джибу Миламбо (Фейеноорд).
23’
ГОЛ ! Автогол забил Янгель Эррера (Жирона).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Лопес (Жирона).
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Жирона Фейеноорд Лига чемпионов Виктор Цыганков видео голов и обзор Янхель Эррера автогол Ладислав Крейчи Донни ван де Бек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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