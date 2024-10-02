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Лига Чемпионов
Жирона
02.10.2024 19:45 – 90 2 : 3
Фейеноорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
02 октября 2024, 19:40 | Обновлено 02 октября 2024, 19:51
1633
2

Жирона – Фейеноорд. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн LIVE

Матч состоится 2 октября в 22:00 по Киеву

02 октября 2024, 19:40 | Обновлено 02 октября 2024, 19:51
1633
2
Жирона – Фейеноорд. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Во вторник, 2 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Жирона» и «Фейеноорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Жирона – Фейеноорд. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Фейеноорд
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Трансляция матча В эфире

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События матча

79’
ГОЛ ! Автогол забил Ладислав Крейчи (Жирона).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Донни ван де Бек (Жирона).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Джибу Миламбо (Фейеноорд).
23’
ГОЛ ! Автогол забил Янгель Эррера (Жирона).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Лопес (Жирона).
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Фейеноорд Жирона Лига чемпионов Виктор Цыганков смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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