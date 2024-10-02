Жирона – Фейеноорд. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Матч состоится 2 октября в 22:00 по Киеву
Во вторник, 2 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Жирона» и «Фейеноорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Жирона – Фейеноорд. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
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