Травма Цыганкова и 2 автогола. Жирона и Фейеноорд выдали матч на 5 забитых

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Фейеноорд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Монтиливи в Каталонии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу нидерландского коллектива.

Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе. На 29-й минуте украинец получил травму и был заменен на Арно Данжума.

За жиронцев в этой встрече отличились Давид Лопес и Донни ван де Бек. У гостей мяч оформил Антони Миламбо, а еще дважды красно-белые забили в свои ворота: Янхель Эррера и Ладислав Крейчи.

Жирона проиграла уже второй матч в главном еврокубковом клубном турнире. На старте соревнований испанский клуб уступил ПСЖ 0:1. Фейеноорд добыл первую победу в этой ЛЧ. В 1-м туре нидерландцы разгромно уступили Байеру 0:4.

Читайте также: Звездный игрок сборной Украины получил травму в матче Лиги чемпионов

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября

Жирона (Испания) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:3

Голы: Лопес, 19, ван де Бек, 74 – Эррера, 23 (автогол), Миламбо, 33, Крейчи, 79 (автогол)

Жирона: Гассанига, Мигель Гутьеррес, Давид Лопес, Мартинес, Крейчи, Эррера (Солис, 82), Мартин, Хиль (Асприлья, 75), ван де Бек (Порту, 82), Цыганков (Данджума, 29), Миовски (Стуани, 75).



Фейеноорд: Велленройтер, Буэно (Траунер, 71), Ганцко, Белен, Лотомба (Гонсалес, 83), Тимбер, Хван Ин Бом, Миламбо (Иванушец, 82), Пайшао, Уэда (Карранса, 71), Осман (Зерруки, 61).