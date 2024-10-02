Травма Цыганкова и 2 автогола. Жирона и Фейеноорд выдали матч на 5 забитых
Подопечные Мичела проиграли нидерландскому коллективу во 2-м туре со счетом 2:3
2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Фейеноорд.
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Поединок состоялся на стадионе Монтиливи в Каталонии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу нидерландского коллектива.
Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе. На 29-й минуте украинец получил травму и был заменен на Арно Данжума.
За жиронцев в этой встрече отличились Давид Лопес и Донни ван де Бек. У гостей мяч оформил Антони Миламбо, а еще дважды красно-белые забили в свои ворота: Янхель Эррера и Ладислав Крейчи.
Жирона проиграла уже второй матч в главном еврокубковом клубном турнире. На старте соревнований испанский клуб уступил ПСЖ 0:1. Фейеноорд добыл первую победу в этой ЛЧ. В 1-м туре нидерландцы разгромно уступили Байеру 0:4.
Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября
Жирона (Испания) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:3
Голы: Лопес, 19, ван де Бек, 74 – Эррера, 23 (автогол), Миламбо, 33, Крейчи, 79 (автогол)
Жирона: Гассанига, Мигель Гутьеррес, Давид Лопес, Мартинес, Крейчи, Эррера (Солис, 82), Мартин, Хиль (Асприлья, 75), ван де Бек (Порту, 82), Цыганков (Данджума, 29), Миовски (Стуани, 75).
Фейеноорд: Велленройтер, Буэно (Траунер, 71), Ганцко, Белен, Лотомба (Гонсалес, 83), Тимбер, Хван Ин Бом, Миламбо (Иванушец, 82), Пайшао, Уэда (Карранса, 71), Осман (Зерруки, 61).
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) October 2, 2024
⚽️ David López
⚽️ Van de Beek
🔴⚪️ #GIRFEY #UCL pic.twitter.com/9TiHxJw3fR
THIS IS IT 😍#girfey • #UCL pic.twitter.com/0ALaAljdJu— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 2, 2024
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