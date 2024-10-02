Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Травма Цыганкова и 2 автогола. Жирона и Фейеноорд выдали матч на 5 забитых
Лига Чемпионов
Жирона
02.10.2024 19:45 – FT 2 : 3
Фейеноорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
02 октября 2024, 21:42 | Обновлено 02 октября 2024, 22:03
2313
8

Травма Цыганкова и 2 автогола. Жирона и Фейеноорд выдали матч на 5 забитых

Подопечные Мичела проиграли нидерландскому коллективу во 2-м туре со счетом 2:3

02 октября 2024, 21:42 | Обновлено 02 октября 2024, 22:03
2313
8
Травма Цыганкова и 2 автогола. Жирона и Фейеноорд выдали матч на 5 забитых
Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Фейеноорд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Монтиливи в Каталонии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу нидерландского коллектива.

Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе. На 29-й минуте украинец получил травму и был заменен на Арно Данжума.

За жиронцев в этой встрече отличились Давид Лопес и Донни ван де Бек. У гостей мяч оформил Антони Миламбо, а еще дважды красно-белые забили в свои ворота: Янхель Эррера и Ладислав Крейчи.

Жирона проиграла уже второй матч в главном еврокубковом клубном турнире. На старте соревнований испанский клуб уступил ПСЖ 0:1. Фейеноорд добыл первую победу в этой ЛЧ. В 1-м туре нидерландцы разгромно уступили Байеру 0:4.

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября

Жирона (Испания) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:3

Голы: Лопес, 19, ван де Бек, 74 – Эррера, 23 (автогол), Миламбо, 33, Крейчи, 79 (автогол)

Жирона: Гассанига, Мигель Гутьеррес, Давид Лопес, Мартинес, Крейчи, Эррера (Солис, 82), Мартин, Хиль (Асприлья, 75), ван де Бек (Порту, 82), Цыганков (Данджума, 29), Миовски (Стуани, 75).

Фейеноорд: Велленройтер, Буэно (Траунер, 71), Ганцко, Белен, Лотомба (Гонсалес, 83), Тимбер, Хван Ин Бом, Миламбо (Иванушец, 82), Пайшао, Уэда (Карранса, 71), Осман (Зерруки, 61).

По теме:
ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол с пенальти в матче Лилль – Реал Мадрид
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
У кого 8.7 и 5.0? Обнародованы оценки игроков за матч ЛЧ Шахтер – Аталанта
Ладислав Крейчи автогол Виктор Цыганков Донни ван де Бек Янхель Эррера Давид Лопес Сильва Жирона Фейеноорд Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Война | 01 октября 2024, 23:21 27
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова

Экс-футболист «Динамо» снова отличился крайне резонансным высказыванием

Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
Теннис | 02 октября 2024, 08:26 1
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине

Мэдисон Киз не справилась с Ариной Соболенко

ШОВКОВСКИЙ: «Логистика очень сложная. Дорога в Германию заняла сутки»
Футбол | 02.10.2024, 21:12
ШОВКОВСКИЙ: «Логистика очень сложная. Дорога в Германию заняла сутки»
ШОВКОВСКИЙ: «Логистика очень сложная. Дорога в Германию заняла сутки»
Итоги дня 2-го тура Лиги чемпионов. Кто лидирует в гонке за трофей?
Футбол | 02.10.2024, 06:23
Итоги дня 2-го тура Лиги чемпионов. Кто лидирует в гонке за трофей?
Итоги дня 2-го тура Лиги чемпионов. Кто лидирует в гонке за трофей?
Молодежь не вдохновила. Шахтер U-19 без шансов уступил Аталанте
Футбол | 02.10.2024, 16:55
Молодежь не вдохновила. Шахтер U-19 без шансов уступил Аталанте
Молодежь не вдохновила. Шахтер U-19 без шансов уступил Аталанте
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Иван Качура
Могли і перемогти😏цікава гра, характер є у гравців Жирони👍
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
introvert
Жирону шкода, з від`їздом Довбика та Савіньо з найбільш фартової команди Іспанії вона перетворилася в найбільш нефартову. Хоча, мабуть, справа таки не в фарті, а в класі гравців на вістрі атаки.
Ответить
0
Володимир Семигайло
Х-спорт-новини. Заголовок:ЛЧ.Жирона будинку програла Фейеноорду,Циганков отримав травму. 
Ответить
0
Перець
2 підорка мене замінусували як я і писав Жирону чпокнули 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
OKs100
Без Довбыка некому забивать в Жироне.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
01.10.2024, 06:59 9
Футбол
Таблица Серии А. Где Рома с Довбиком после второй подряд победы?
Таблица Серии А. Где Рома с Довбиком после второй подряд победы?
01.10.2024, 07:48
Футбол
Все решилось на 35-й минуте. Франция и Парагвай определили полуфиналиста ЧМ
Все решилось на 35-й минуте. Франция и Парагвай определили полуфиналиста ЧМ
30.09.2024, 17:19 6
Футзал
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
01.10.2024, 07:54 16
Футбол
«Победит нокаутом». Рахман определил триумфатора реванша Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Рахман определил триумфатора реванша Усик – Фьюри
01.10.2024, 09:40
Бокс
«Он его просчитал». Чжан Чжилей назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просчитал». Чжан Чжилей назвал победителя реванша Усик – Фьюри
02.10.2024, 08:15
Бокс
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
01.10.2024, 20:30 4
Футбол
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
01.10.2024, 08:18 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем