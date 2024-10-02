2 октября на «Монтиливи» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Жирона» встретится с «Фейеноордом». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Жирона

Команда сейчас получает выгоду из своих подвигов в предыдущем сезоне. Тогда она превзошла любые ожидания, сумев занять в итоге 3-е место. Правда, после такого главные герои успеха, типа Алейша Гарсии, Яна Коуту, Савио и Довбика, ушли. А новичкам, которых более чем достаточно, еще нужно сыграться, пусть даже Мичел и его тренерский штаб остаются на месте. В итоге осечек хватает - чего стоит поражение 0:2 от Валенсии, что на тот момент была на дне турнирной таблицы. А Барселона с Атлетико и вовсе громили недавнего конкурента. Хотя и победы есть, что позволяет держаться хотя бы среди середняков. Были все шансы удержать хотя бы ничью в дебютном поединке, с ПСЖ. Но не повезло, все решил курьезный гол, что пропустил Гассанига на 90-й минуте - как-то реагировать просто не было времени.

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Фейеноорд

Клуб в прошлом сезоне утратил титул в Эредивизии - в этот раз Гордость Юга гонку за первое место проиграла ПСВ. В итоге летом не только серьезно обновили состав, но и пригласили в Роттердам нового наставника - Брайана Приске. Датчанин перебрался из пражской Спарты, которой вернул чемпионство и сохранил золото и на 2023/2024. На новом месте специалист начинал с яркой, но драматичной победы в Суперкубке Нидерландов - 4:4 в основное время, успех в серии пенальти. Но потом, в Эредивизии, показатели достаточно посредственные. Ну, а в Лиге чемпионов голландцы провалили старт, проиграв дома 0:4. Пусть даже в гостях был чемпион Германии - Байер.

Статистика личных встреч

Жиронцы дебютируют в еврокубках в целом, не только в Лиге чемпионов. Так что и с этим противником испанцы сыграют свой первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей из Нидерландов. Вряд ли они снова допустят разгром, но и за очки не зацепятся. Рекомендуем ставить на победу жиронцев (коэффициент - 2,08).