На что успел наиграть? Известна оценка Цыганкова за 29 минут в матче Жироны

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Фейеноорд.

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Поединок состоялся на стадионе Монтиливи в Каталонии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и был заменен на 29-й минуте из-за травмы.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов, что по итогу оказалось лучшим показателем среди игроков красно-белых.

Лучшим игроком матча был признан автор ассиста в составе нидерландского коллектива Игор Пайшао (7.8).

Оценки WhoScored за матч Жирона – Фейеноорд (2:3)