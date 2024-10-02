На что успел наиграть? Известна оценка Цыганкова за 29 минут в матче Жироны
2 октября красно-белые проиграли Фейеноорду 2:3 в ЛЧ, Виктор травмировался в первом тайме
2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Фейеноорд.
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Поединок состоялся на стадионе Монтиливи в Каталонии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и был заменен на 29-й минуте из-за травмы.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов, что по итогу оказалось лучшим показателем среди игроков красно-белых.
Лучшим игроком матча был признан автор ассиста в составе нидерландского коллектива Игор Пайшао (7.8).
Оценки WhoScored за матч Жирона – Фейеноорд (2:3)
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