День рождения пивоваров. УПЛ поздравила Оболонь с 12-летием
Киевская команда продемонстрировала серьезный прогресс
Футбольный клуб «Оболонь» отпраздновал 12-ю годовщину со дня основания.
Приветствие от Украинской Премьер-лиги
Поздравляем вас с 12-й годовщиной основания клуба!
За эти годы «Оболонь» продемонстрировала невероятный прогресс – от аматорских соревнований до заслуженного места в Украинской Премьер-лиге, делая ставку на развитие украинских футболистов. Этот путь доказывает, что упорный труд и вера в команду способны преодолевать любые трудности.
Желаем вам и дальше прогрессировать, одерживать новые победы, развивать крепкий командный дух и воспитывать новых звездных игроков, которые будут прославлять «Оболонь» не только в Украине, но и за ее пределами.
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