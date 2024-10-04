День рождения пивоваров. УПЛ поздравила Оболонь с 12-летием

Футбольный клуб «Оболонь» отпраздновал 12-ю годовщину со дня основания.

Приветствие от Украинской Премьер-лиги

Поздравляем вас с 12-й годовщиной основания клуба!

За эти годы «Оболонь» продемонстрировала невероятный прогресс – от аматорских соревнований до заслуженного места в Украинской Премьер-лиге, делая ставку на развитие украинских футболистов. Этот путь доказывает, что упорный труд и вера в команду способны преодолевать любые трудности.

Желаем вам и дальше прогрессировать, одерживать новые победы, развивать крепкий командный дух и воспитывать новых звездных игроков, которые будут прославлять «Оболонь» не только в Украине, но и за ее пределами.