Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. День рождения пивоваров. УПЛ поздравила Оболонь с 12-летием
Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 23:59 | Обновлено 05 октября 2024, 00:10
21
0

День рождения пивоваров. УПЛ поздравила Оболонь с 12-летием

Киевская команда продемонстрировала серьезный прогресс

04 октября 2024, 23:59 | Обновлено 05 октября 2024, 00:10
21
0
День рождения пивоваров. УПЛ поздравила Оболонь с 12-летием
УПЛ. ФК Оболонь

Футбольный клуб «Оболонь» отпраздновал 12-ю годовщину со дня основания.

Приветствие от Украинской Премьер-лиги

Поздравляем вас с 12-й годовщиной основания клуба!

За эти годы «Оболонь» продемонстрировала невероятный прогресс – от аматорских соревнований до заслуженного места в Украинской Премьер-лиге, делая ставку на развитие украинских футболистов. Этот путь доказывает, что упорный труд и вера в команду способны преодолевать любые трудности.

Желаем вам и дальше прогрессировать, одерживать новые победы, развивать крепкий командный дух и воспитывать новых звездных игроков, которые будут прославлять «Оболонь» не только в Украине, но и за ее пределами.

По теме:
ФОТО. Чемпионка мира возглавила комитет УАФ. Кто она?
Александр БАБИЧ: «Это очень хороший результат на данном этапе»
Сергей ШИЩЕНКО: «Одна ошибка привела к тому, что мы проиграли»
Украинская ассоциация футбола Оболонь Киев день рождения
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Будут большие проблемы!» Карл Фроч назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
Бокс | 03 октября 2024, 23:46 0
«Будут большие проблемы!» Карл Фроч назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Будут большие проблемы!» Карл Фроч назвал фаворита реванша Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира ждет победы Усика

Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины против Франции за бронзу ЧМ
Футзал | 04 октября 2024, 07:33 0
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины против Франции за бронзу ЧМ
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины против Франции за бронзу ЧМ

Украинцы 6 октября проведут матч за 3-е место мундиаля 2024 по футзалу

Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
Футбол | 04.10.2024, 20:23
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
Карпаты – Ингулец – 0:0. Как бразилец не забил пенальти. Видеообзор матча
Футбол | 04.10.2024, 21:12
Карпаты – Ингулец – 0:0. Как бразилец не забил пенальти. Видеообзор матча
Карпаты – Ингулец – 0:0. Как бразилец не забил пенальти. Видеообзор матча
У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал
Футбол | 04.10.2024, 00:39
У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал
У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
04.10.2024, 07:48 1
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
04.10.2024, 07:05 40
Футбол
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
03.10.2024, 03:10
Футбол
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
03.10.2024, 23:59 6
Футбол
Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ
Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ
04.10.2024, 16:46 26
Футбол
Промоутер о проблемах Джошуа: «Посмотрите на Фьюри. А Усик даже не панчер»
Промоутер о проблемах Джошуа: «Посмотрите на Фьюри. А Усик даже не панчер»
03.10.2024, 18:21 1
Бокс
Минус украинка. Определена первая полуфинальная пара на тысячнике в Китае
Минус украинка. Определена первая полуфинальная пара на тысячнике в Китае
03.10.2024, 15:21
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем