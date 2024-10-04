Александр БАБИЧ: «Это очень хороший результат на данном этапе»

4 октября состоялся матч 9-го тура УПЛ между командами «Черноморец» и «Оболонь». Встреча завершилась победой одесской команды со счетом 1:0.

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич провел пресс-конференцию:

– Победили – это самое главное. Радует то, что в каждом матче во втором тайме мы прибавляем и прибавляем в атаке, создаем моменты.

Было два разных тайма, и первый нам не удался. Этот момент я могу взять на себя, потому что мы играли в немного другую схему и она еще «сырая» для нас. Планировали больше прессинговать по этой схеме, но «Оболонь» хорошо использовала численное преимущество во второй зоне, где наши игроки не успевали перестроиться.

Во втором тайме мы больше играли на мяче, больше атаковали и создавали моменты. Проанализировав предыдущие матчи, мы добавляем в качестве выигранных единоборств, ударов в створ ворот, поэтому есть положительные моменты, но есть и моменты, над которыми еще предстоит работать. У нас много недостатка в игре под давлением.

– Команда набрала 10 очков. Соответствует ли это количество вашим ожиданиям?

– Скажу откровенно, что идем от матча к матчу, в таблицу мы очень редко заглядываем. Конечно, могли где-то и больше получить баллы. Я считаю, что десять очков – это очень хороший результат на данном этапе.

– Илья Шевцов вышел на замену и сразу забил. Что вы ему говорили перед выходом на поле?

– Хочу отметить, что он присоединился к нашей команде чуть ли не последним. Я пока не вижу его первым нападающим, он больше нападающий из глубины и выпускал Шевцова на поле, чтобы он больше играл вперед и чтобы использовал свои скоростные качества.

Задача у него была одна – когда мяч на фланге, он должен был бежать поближе к воротам. Я очень советовал, что он отличился, но можно сказать, что тренерский штаб забил гол. Да скажу, Шевцов сегодня использовал свой шанс.

– Как легионеры воспринимают воздушные тревоги, обстрелы?

– Бразильцы это воспринимают более-менее нормально. Грузин Лука Лацабидзе – молодой парень, очень переживает, другие легионеры где-то быстрее приходят в нормальное состояние после тревог и обстрелов, чем Лука. Он очень переживает.