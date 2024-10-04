Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ

Умер известный в прошлом футболист донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Анатолий Коньков.

Эту информацию сообщила пресс-служба УАФ. Конькову на момент смерти было 75 лет. Причины смерти пока неизвестны.

Коньков выступал на профессиональном уровне за «Динамо», «Шахтер» и «Авангард» из Краматорска.

У Конькова также есть большой тренерский опыт. Он успел поработать в «Шахтере» и в молодежной и национальной сборных Украины.

С 2012 по 2014 год Коньков работал президентом Украинской ассоциации футбола.