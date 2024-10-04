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Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 16:46 | Обновлено 04 октября 2024, 17:04
5645
11

Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ

Отошел в вечность бывший футболист и экс-тренер Анатолий Коньков

04 октября 2024, 16:46 | Обновлено 04 октября 2024, 17:04
5645
11
Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ
УАФ. Анатолий Коньков

Умер известный в прошлом футболист донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Анатолий Коньков.

Эту информацию сообщила пресс-служба УАФ. Конькову на момент смерти было 75 лет. Причины смерти пока неизвестны.

Коньков выступал на профессиональном уровне за «Динамо», «Шахтер» и «Авангард» из Краматорска.

У Конькова также есть большой тренерский опыт. Он успел поработать в «Шахтере» и в молодежной и национальной сборных Украины.

С 2012 по 2014 год Коньков работал президентом Украинской ассоциации футбола.

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Анатолий Коньков Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская ассоциация футбола смерть Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Юра Ганусяк
захисник був класний 
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+4
Андрій Заліщук
R.I.P
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+4
c_a_p2
Друг і товариш Яника
Коли зустріч буде?
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0
Tower Bridge
https://www.youtube.com/watch?v=OciFolMKNAI
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0
jugulator
Це той, хто в 67 одружився на 27-річній, та потім ще дитину заділав.
Ответить
0
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vitaha33
Молодій вдові співчувати чи привітати?
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-3
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