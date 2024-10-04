ВАН ЛЕУВЕН: «Проворонили игрока за спиной. Досадно, что не победа»

Главный тренер Металлиста 1925 Патрик ван Леувен дал комментарий после матча Первой лиги против команды ФСК Мариуполь (1:1):

– Я думаю, что команда хорошо начала эту игру, к перерыву из-за тревоги мы контролировали мяч и за первые 24 минуты создали несколько шансов отличиться. После паузы мы продолжали держать игру под контролем, держали мяч, что вылилось в забитый гол. И после перерыва мы контролировали игру, но одна контратака, в которой несколько наших футболистов не включились в прессинг еще на половине поля соперника, дали им простор. Мы проворонили игрока за спиной, и как результат – 1:1. К этому моменту у нас было много шансов, я думал, что мы сможем исправить ситуацию, но не получилось.

Обидно, что после такой игры, в которой мы контролировали ход событий на поле, имели моменты, но результат не тот, которого хотелось. Мы создаем моменты, но не хватает качества, чтобы их реализовать. Мы уже используем разных игроков, но не реализуем шансы, которые создаем. Очень трудно победить, когда не удается забить второй гол, чтобы играть более спокойно. Тогда я, как тренер, использовал бы больше замен, а сегодня Капинуса сменил из-за желтой карты, поскольку любой следующий фол мог привести к удаления. Другие замены имели целью усилить игру и одержать победу, но не удалось.

– Как известно, в футболе побеждает команда, забивающая больше. Вы в 9 матчах отличились 9 раз. Что нужно, чтобы у команды повысилась результативность?

– С тех пор как я возглавил команду, в каждой игре мы имели возможность забить больше, чем один или два гола. Мы должны продолжать работу и надеемся, что, чувствуя доверие, футболисты начнут забивать больше. Сегодня у Сидорова были моменты, но ему нелегко, потому что судья позволял защитникам делать с ним все, что угодно, поэтому ему было трудно найти пространство и нанести качественный удар. Ари Моура сегодня забил хороший гол, неплохо работал Кравец, выполнил несколько неплохих кроссов со своего фланга. Иногда игроки немного спешат и не всегда правильно выбирают позиции, чтобы запереть эти передачи с флангов. Да, вы правильно отметили, что забили всего 9 голов, но должны были больше.

– От команды Металлист 1925 года большие ожидания, клуб имеет большой потенциал. Это на одной чаше весов, а на другой – игра и турнирное положение. Не создает ли это психологическое давление на игроков?

– Мы с ними говорим об этом. У них прошлый сезон был не очень удачным, но нужно с этим заканчивать. Следует дальше работать, и футболисты должны больше демонстрировать свои личные качества в каждой игре. Когда мы говорим о психологии, имея столько шансов, мы должны их использовать. Если будем смотреть обратно на негатив, ничего не выйдет.