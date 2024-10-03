Первая лига. Проблемы Металлиста 1925, один матч не состоялся

В Первой лиги состоялся один матч 10-го тура, в котором Металлист 1925 не сумел обыграть Мариуполь. Встреча завершилась со счетом 1:1, а харьковчане не выигрывают в трех кряду матчах.

Команда в Группе Б занимает 4-е место с 11 очками, у Мариуполя 12 пунктов.

Еще один матч тура, Кремень – Металлург Запорожье, не состоялся из-за длительной воздушной тревоги и перенесен на другой день.

Первая лига. 10-й тур

Металлист 1925 – Мариуполь 1:1

Голы: Ари Моура, 41 – Пентелейчук, 53

Кремень – Металлург З (не состоялся)