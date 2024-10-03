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Первая лига
Кремень
03.10.2024 13:00 - : -
Металлург Зп
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Украина. Первая лига
03 октября 2024, 19:13 | Обновлено 03 октября 2024, 19:14
557
0

Первая лига. Проблемы Металлиста 1925, один матч не состоялся

Харьковчане снова не выиграли

03 октября 2024, 19:13 | Обновлено 03 октября 2024, 19:14
557
0
Первая лига. Проблемы Металлиста 1925, один матч не состоялся
ФК Металлист 1925

В Первой лиги состоялся один матч 10-го тура, в котором Металлист 1925 не сумел обыграть Мариуполь. Встреча завершилась со счетом 1:1, а харьковчане не выигрывают в трех кряду матчах.

Команда в Группе Б занимает 4-е место с 11 очками, у Мариуполя 12 пунктов.

Еще один матч тура, Кремень – Металлург Запорожье, не состоялся из-за длительной воздушной тревоги и перенесен на другой день.

Первая лига. 10-й тур

Металлист 1925 – Мариуполь 1:1
Голы: Ари Моура, 41 – Пентелейчук, 53

Кремень – Металлург З (не состоялся)

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Металлист 1925 ФСК Мариуполь Кремень Кременчуг Металлург Запорожье Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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