Первая лига. Проблемы Металлиста 1925, один матч не состоялся
Харьковчане снова не выиграли
В Первой лиги состоялся один матч 10-го тура, в котором Металлист 1925 не сумел обыграть Мариуполь. Встреча завершилась со счетом 1:1, а харьковчане не выигрывают в трех кряду матчах.
Команда в Группе Б занимает 4-е место с 11 очками, у Мариуполя 12 пунктов.
Еще один матч тура, Кремень – Металлург Запорожье, не состоялся из-за длительной воздушной тревоги и перенесен на другой день.
Первая лига. 10-й тур
Металлист 1925 – Мариуполь 1:1
Голы: Ари Моура, 41 – Пентелейчук, 53
Кремень – Металлург З (не состоялся)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия завершила выступления на тысячнике в Китае, уступив Коко в четвертьфинале
Бывший футболист уверен, что матчей стало слишком много