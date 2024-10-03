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  4. Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Лига Европы
03 октября 2024, 22:50 | Обновлено 03 октября 2024, 22:51
2077
5

Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ

Киевляне проиграли «Хоффенхайму» 0:2

03 октября 2024, 22:50 | Обновлено 03 октября 2024, 22:51
2077
5
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на поражение команды во втором подряд матче Лиги Европы 2024/25 от «Хоффенхайма» (0:2).

«Если коротко, то мы не забили ни одного мяча и пропустили два. Если вы хотите длинный анализ, то мне понадобится полчаса. Для нас быть здесь – большой успех. Мы играем против команд, которая имеет одних из лучших игроков мира. Мы готовимся ко всем матчам и стараемся совершенствоваться. Но вы также должны понимать, что в нашей стране речь идет не только о футболе.

Мы делаем все возможное, и это замечательно, что мы можем получить этот опыт игры против команды из одной из пяти лучших лиг Европы. Это очень хорошая команда, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы быть лучшими в наших следующих играх Лиги Европы», – сказал Шовковский.

Следующий матч «Динамо» в Лиге Европы проведет против «Ромы». Матч состоится 24 октября в 21:45.

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Александр Шовковский Хоффенхайм Динамо Киев Лига Европы Хоффенхайм - Динамо
Дмитро Олійник Источник: УЕФА
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Комментарии 5
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vitaha33
Все він правильно каже - країна виживає, все дуже тяжко, то з якого милого футбол має бути довоєнного рівня? Навіть банальне добирання добу вже ставить команди в нерівні умови, мовчу про підготовку, матчі з тривогами і тд. Тому не дивуюсь вже нічому.
І нам, українцям, треба навчитись підтримувати один одного, а не критикувати. Шовковський робить те, що може, футбол моментами непоганий, впорівнянні з шахтою, де чужий тренер, типу хороший, а гра повний провал
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0
sergalis
Не позволительно говорить такое тренеру ДК. Он такими словами признает что ДК это аутсайдер. Позор
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-3
pzs123456
Тупой коммент. А до войнЫ? 2018,2019,2020,2021? 
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-3
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