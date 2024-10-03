Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на поражение команды во втором подряд матче Лиги Европы 2024/25 от «Хоффенхайма» (0:2).

«Если коротко, то мы не забили ни одного мяча и пропустили два. Если вы хотите длинный анализ, то мне понадобится полчаса. Для нас быть здесь – большой успех. Мы играем против команд, которая имеет одних из лучших игроков мира. Мы готовимся ко всем матчам и стараемся совершенствоваться. Но вы также должны понимать, что в нашей стране речь идет не только о футболе.

Мы делаем все возможное, и это замечательно, что мы можем получить этот опыт игры против команды из одной из пяти лучших лиг Европы. Это очень хорошая команда, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы быть лучшими в наших следующих играх Лиги Европы», – сказал Шовковский.

Следующий матч «Динамо» в Лиге Европы проведет против «Ромы». Матч состоится 24 октября в 21:45.