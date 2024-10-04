Итоги дня Первой лиги. Безголевой тур: три ничьи и неудача Металлиста
Поединок чемпионской группы прошел в Ужгороде под аккомпанемент дождя
4 октября состоялись поединки 10-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Харьковский Металлист проиграл команде Агробизнес из Волочиска (0:1).
Поединок между двумя командами из чемпионской группы прошел в Ужгороде под аккомпанемент дождя.
Единственный мяч в игре записал в свой актив Олег Лень.
Первая лига. 10-й тур, 4 октября
12:30. Буковина Черновцы – Прикарпатье Ивано-Франковск – 0:0
13:00. Виктория Сумы – Диназ Вышгород – 0:0
14:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Нива Тернополь – 1:1
Голы: Бендера, 64 – Сидун, 7
15:00. Металлист Харьков – Агробизнес Волочиск – 0:1
Гол: Лень, 33
Турнирная таблица
Видеообзоры матчей
Комментарии после матчей
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший чемпион мира ждет победы Усика
«Челси» победил «Гент» в Лиге конференций