Итоги дня Первой лиги. Безголевой тур: три ничьи и неудача Металлиста

4 октября состоялись поединки 10-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

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Харьковский Металлист проиграл команде Агробизнес из Волочиска (0:1).

Поединок между двумя командами из чемпионской группы прошел в Ужгороде под аккомпанемент дождя.

Единственный мяч в игре записал в свой актив Олег Лень.

Первая лига. 10-й тур, 4 октября

12:30. Буковина Черновцы – Прикарпатье Ивано-Франковск – 0:0

13:00. Виктория Сумы – Диназ Вышгород – 0:0

14:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Нива Тернополь – 1:1

Голы: Бендера, 64 – Сидун, 7

15:00. Металлист Харьков – Агробизнес Волочиск – 0:1

Гол: Лень, 33

Турнирная таблица

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