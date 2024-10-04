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Виктория Сумы
04.10.2024 13:00 – FT 0 : 0
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Украина. Первая лига
04 октября 2024, 23:40 | Обновлено 04 октября 2024, 23:52
48
0

Итоги дня Первой лиги. Безголевой тур: три ничьи и неудача Металлиста

Поединок чемпионской группы прошел в Ужгороде под аккомпанемент дождя

04 октября 2024, 23:40 | Обновлено 04 октября 2024, 23:52
48
0
Итоги дня Первой лиги. Безголевой тур: три ничьи и неудача Металлиста
ФК Металлист Харьков

4 октября состоялись поединки 10-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Харьковский Металлист проиграл команде Агробизнес из Волочиска (0:1).

Поединок между двумя командами из чемпионской группы прошел в Ужгороде под аккомпанемент дождя.

Единственный мяч в игре записал в свой актив Олег Лень.

Первая лига. 10-й тур, 4 октября

12:30. Буковина Черновцы – Прикарпатье Ивано-Франковск – 0:0

13:00. Виктория Сумы – Диназ Вышгород – 0:0

14:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Нива Тернополь – 1:1

Голы: Бендера, 64 – Сидун, 7

15:00. Металлист Харьков – Агробизнес Волочиск – 0:1

Гол: Лень, 33

Турнирная таблица

Видеообзоры матчей

Комментарии после матчей

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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