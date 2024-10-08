Защитник тянет за футболку, судья не видит. Реакция Металлиста на поражение

Главный тренер желто-синих Андрей Анищенко прокомментировал итог встречи Первой лиги с Агробизнесом (0:1):

«Очень досадно, что не смогли получить хотя бы одно очко. Если бы играли весь матч так, как во втором тайме, где практически полностью контролировали ход матча… Возможно, немного упростили игру, но соперник большими силами стоял в обороне и создал плотную защиту, которую очень непросто было проходить.

У нас был хороший контроль мяча, качественная работа через индивидуальные действия, и мы имели несколько неплохих моментов, но не смогли их реализовать. К примеру, момент у Даниила Кайдалова. К сожалению, он получил досадную травму. Мы до конца этой части чемпионата не сможем на него рассчитывать.

В общем, были неплохие подходы у нашей команды, но решающую точку ребята так и не поставили, несмотря на все попытки. Ну и еще раз мы приходим к тому, какое значение имеет одно стандартное положение. Это был полумомент, в котором кто-то один не доиграл, кто-то потерял внимание на секунду. И вот результат.

Габриэль Гомес очень хорошо сыграл. Просили его действовать таким образом, чтобы помогать подстраховывать партнеров по защите. Ибо команда соперников пыталась играть в два форварда, один из которых играл глубже и заходил в пространство между защитниками. Потому от Габриэля и просили именно так. Неплохо играл при развитии атак тоже. Рассчитывали на его очень хорошую длинную передачу, несколько из которых прошли. Также он был важен при стандартах в игре в воздухе. Были моменты, где он доставался мячу, но немного не хватало».

Центральный форвард Металлиста Алекс Чидомере рассказал о своих впечатлениях от поединка с «Агробизнесом»:

«Настроение в раздевалке? Отрицательный, конечно. Мы хотели победить, но, к сожалению, не смогли. Однако во втором тайме, мне кажется, мы включились, и нужно было дожать совсем чуть-чуть, но чего-то нам не хватило.

Эпизод с подозрением на пенальти. Тянули за футболку, так оно и было, 100%. Меня защитник три метра тянет, а арбитр стоит в двух метрах от меня и не видит этого фола. Назначай пенальти, и у нас остается шанс и время, чтобы вырвать даже победу. Я уверен, что это 100-процентный пенальти. Есть вопросы по этому поводу к арбитру.

Форма нормальная, и я хочу больше играть, больше помогать команде. Но если сейчас тренер дает столько времени, я буду делать все возможное, чтобы как можно больше помогать команде. Мне главное – играть. Если я смогу помочь команде спереди – хорошо, если в центральной зоне – тоже хорошо. Для меня это не проблема. Тем более, что я играл с самого детства в нападении. Если дают шанс играть – нужно его использовать.

Этот результат уже в прошлом, а мы сейчас смотрим в будущее. Впереди «Подолье», «Нива», которые нужно переигрывать, побеждать и увереннее чувствовать себя в четверке лидеров».

Капитан желто-синих Владислав Рыбак высказался о результате встречи с «Агробизнесом»:

«Я считаю, что результат не по игре. Особенно если принимать во внимание второй тайм, который мы очень хорошо отыграли. До конца сражались, старались до последних секунд, провели много атак и создали много моментов, но, к сожалению, их не удалось реализовать. Однако я думаю, что это впереди. Конечно, досадно, что мы не смогли прервать их беспроигрышную серию, но я думаю, что ничего страшного. Мы все разберем подробно, посмотрим на наши ошибки,

Главное сейчас – пожелать здоровья Данилу Кайдалову. Надеюсь, что он скоро восстановится. Мы очень ждем возвращения Дани, желаем ему все здоровье, переживаем за него. Хотим, чтобы он к нам вернулся как можно быстрее, потому что он нам очень нужен.

Конечно, немного тяжело такие игры проигрывать. Тем более когда в очередной раз нам не дают подобные пенальти, как в этом матче. Вспоминается матч с «Подольем», где не поставили по меньшей мере два чистых пенальти. Не понимаю, как можно не увидеть фол, когда он происходит прямо перед твоими глазами, ведь арбитр был рядом с эпизодом. Если три метра человека тянут за футболку, и за это не ставят пенальти. Я считаю, что это уровень квалификации арбитра, и надеюсь, что он будет отстранен за работу на несколько матчей».