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Украина. Первая лига
08 октября 2024, 00:53 | Обновлено 08 октября 2024, 01:01
109
0

Выбыл до конца года. Серьезную травму получил вингер Металлиста

Даниил Кайдалов не доиграл матч Первой лиги против Агробизнеса

08 октября 2024, 00:53 | Обновлено 08 октября 2024, 01:01
109
0
Выбыл до конца года. Серьезную травму получил вингер Металлиста
ФК Металлист Харьков. Даниил Кайдалов

Вингер харьковского Металлиста Даниил Кайдалов получил тяжелую травму.

Полузащитник не доиграл матч 10-го тура Первой лиги против Агробизнеса (0:1).

На 74-й минуте Кайдалов получил повреждение после столкновения с Романом Кузьминым и вскоре был заменен

После игры главный тренер Металлиста Андрей Анищенко подтвердил серьезность травмы Кайдалова: «До конца этой части чемпионата мы не сможем на него рассчитывать».

18-летний Даниил Кайдалов в текущем сезоне сыграл 8 матчей Первой лиги и забил 2 гола.

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Металлист Харьков Даниил Кайдалов травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Агробизнес Андрей Анищенко
Николай Степанов Источник: ФК Металлист
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