Выбыл до конца года. Серьезную травму получил вингер Металлиста

Вингер харьковского Металлиста Даниил Кайдалов получил тяжелую травму.

Полузащитник не доиграл матч 10-го тура Первой лиги против Агробизнеса (0:1).

На 74-й минуте Кайдалов получил повреждение после столкновения с Романом Кузьминым и вскоре был заменен

После игры главный тренер Металлиста Андрей Анищенко подтвердил серьезность травмы Кайдалова: «До конца этой части чемпионата мы не сможем на него рассчитывать».

18-летний Даниил Кайдалов в текущем сезоне сыграл 8 матчей Первой лиги и забил 2 гола.