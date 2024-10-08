Украина. Первая лига08 октября 2024, 00:53 | Обновлено 08 октября 2024, 01:01
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Выбыл до конца года. Серьезную травму получил вингер Металлиста
Даниил Кайдалов не доиграл матч Первой лиги против Агробизнеса
08 октября 2024, 00:53 | Обновлено 08 октября 2024, 01:01
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Вингер харьковского Металлиста Даниил Кайдалов получил тяжелую травму.
Полузащитник не доиграл матч 10-го тура Первой лиги против Агробизнеса (0:1).
На 74-й минуте Кайдалов получил повреждение после столкновения с Романом Кузьминым и вскоре был заменен
После игры главный тренер Металлиста Андрей Анищенко подтвердил серьезность травмы Кайдалова: «До конца этой части чемпионата мы не сможем на него рассчитывать».
18-летний Даниил Кайдалов в текущем сезоне сыграл 8 матчей Первой лиги и забил 2 гола.
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