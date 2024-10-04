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Первая лига
Виктория Сумы
04.10.2024 13:00 – FT 0 : 0
Диназ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
04 октября 2024, 15:00 |
143
0

Первая лига. 10-й тур, 4 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 октября видеотрансляции матчей 10-го тура Первой лиги

04 октября 2024, 15:00 |
143
0
Первая лига. 10-й тур, 4 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина

4 октября проходят поединки 10-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 10-й тур, 4 октября

  • 12:30. Буковина Черновцы – Прикарпатье Ивано-Франковск
  • 13:00. Виктория Сумы – Диназ Вышгород
  • 14:00. Эпицентр Камянец-Подольский – Нива Тернополь
  • 15:00. Металлист Харьков – Агробизнес Волочиск

Турнирная таблица

12:30. Буковина Черновцы – Прикарпатье Ивано-Франковск

13:00. Виктория Сумы – Диназ Вышгород

14:00. Эпицентр Камянец-Подольский – Нива Тернополь

15:00. Металлист Харьков – Агробизнес Волочиск

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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