04.10.2024 13:00 – FT 0 : 0
Украина. Первая лига04 октября 2024, 15:00 |
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Первая лига. 10-й тур, 4 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 октября видеотрансляции матчей 10-го тура Первой лиги
04 октября 2024, 15:00 |
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4 октября проходят поединки 10-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 10-й тур, 4 октября
- 12:30. Буковина Черновцы – Прикарпатье Ивано-Франковск
- 13:00. Виктория Сумы – Диназ Вышгород
- 14:00. Эпицентр Камянец-Подольский – Нива Тернополь
- 15:00. Металлист Харьков – Агробизнес Волочиск
12:30. Буковина Черновцы – Прикарпатье Ивано-Франковск
13:00. Виктория Сумы – Диназ Вышгород
14:00. Эпицентр Камянец-Подольский – Нива Тернополь
15:00. Металлист Харьков – Агробизнес Волочиск
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