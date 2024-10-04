Украина. Премьер лига04 октября 2024, 20:23 | Обновлено 04 октября 2024, 20:32
2208
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Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
На место Андрея Павелко собирается баллотироваться Андрей Шевченко
04 октября 2024, 20:23 | Обновлено 04 октября 2024, 20:32
2208
8
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.
В конце апреля Украинская ассоциация футбола направила официальную просьбу отозвать экс-главу УАФ Андрея Павелко из членов Исполкома.
На очередном заседании Европейский футбольный союз рассмотрел и удовлетворил это обращение.
В следующем году на место в Исполкоме УЕФА должен амбиции баллотироваться Андрей Шевченко, нынешний глава УАФ.
Если же Шевченко не проголосуют, Украина останется без права голоса в этом руководящем органе европейского футбола.
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Комментарии 8
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Для Андрюши выбор не велик!
це натяк що павелко треба було залишити? Чи що?
Два куми!
Может лучше на это место Королевскую
Самі собі у яйця стрілянули!
Будемо надіятися, що за Шеву проголосують, інакше повернення рашистів стане набагато ближче.
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