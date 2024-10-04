Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?

Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

В конце апреля Украинская ассоциация футбола направила официальную просьбу отозвать экс-главу УАФ Андрея Павелко из членов Исполкома.

На очередном заседании Европейский футбольный союз рассмотрел и удовлетворил это обращение.

В следующем году на место в Исполкоме УЕФА должен амбиции баллотироваться Андрей Шевченко, нынешний глава УАФ.

Если же Шевченко не проголосуют, Украина останется без права голоса в этом руководящем органе европейского футбола.