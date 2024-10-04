Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 20:23 | Обновлено 04 октября 2024, 20:32
2208
8

Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?

На место Андрея Павелко собирается баллотироваться Андрей Шевченко

04 октября 2024, 20:23 | Обновлено 04 октября 2024, 20:32
2208
8
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
УАФ. Павелко и Шевченко

Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

В конце апреля Украинская ассоциация футбола направила официальную просьбу отозвать экс-главу УАФ Андрея Павелко из членов Исполкома.

На очередном заседании Европейский футбольный союз рассмотрел и удовлетворил это обращение.

В следующем году на место в Исполкоме УЕФА должен амбиции баллотироваться Андрей Шевченко, нынешний глава УАФ.

Если же Шевченко не проголосуют, Украина останется без права голоса в этом руководящем органе европейского футбола.

По теме:
«Они спонсируют войну в Украине». Сабо прошелся по УЕФА и ФИФА
Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ
В УЕФА оценили игру Динамо с Хоффенхаймом в Лиге Европы
УЕФА исполком УЕФА Украинская ассоциация футбола Андрей Павелко Андрей Шевченко Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал
Футбол | 04 октября 2024, 00:39 0
У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал
У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал

«Челси» победил «Гент» в Лиге конференций

Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
Бокс | 04 октября 2024, 07:48 1
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше

Экс-чемпион мира высказался о реванше

Иван ПЕТРЯК: «Оболонь при новом тренере выглядит лучше»
Футбол | 04.10.2024, 20:37
Иван ПЕТРЯК: «Оболонь при новом тренере выглядит лучше»
Иван ПЕТРЯК: «Оболонь при новом тренере выглядит лучше»
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины против Франции за бронзу ЧМ
Футзал | 04.10.2024, 07:33
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины против Франции за бронзу ЧМ
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины против Франции за бронзу ЧМ
«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма
Футбол | 04.10.2024, 15:40
«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма
«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fitness.sports
Для Андрюши выбор не велик!
Ответить
+1
avk2307
це натяк що павелко треба було залишити? Чи що?
Ответить
+1
zelc006
Два куми!
Ответить
0
bubble gum
Может лучше на это место Королевскую  
Ответить
0
zelc006
Самі собі у яйця стрілянули!
Ответить
0
GloryUkraine
Будемо надіятися, що за Шеву проголосують, інакше повернення рашистів стане набагато ближче.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
c_a_p2
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис рассказал, смог бы Усик победить Майка Тайсона в прайме
Леннокс Льюис рассказал, смог бы Усик победить Майка Тайсона в прайме
03.10.2024, 00:10
Бокс
Анчелотти оценил проигранный матч Реала в ЛЧ, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил проигранный матч Реала в ЛЧ, в котором Лунин пропустил гол
03.10.2024, 04:27 1
Футбол
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
03.10.2024, 02:14 4
Футбол
Промоутер о проблемах Джошуа: «Посмотрите на Фьюри. А Усик даже не панчер»
Промоутер о проблемах Джошуа: «Посмотрите на Фьюри. А Усик даже не панчер»
03.10.2024, 18:21 1
Бокс
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
03.10.2024, 16:05
Бокс
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
03.10.2024, 06:02 1
Футбол
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
03.10.2024, 02:39 31
Футбол
«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов
«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов
03.10.2024, 12:57 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем