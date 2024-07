Надаль перед Олимпиадой сыграет в паре с теннисистом топ-10 на турнире ATP

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль сыграет на грунтовом турнире в Бостаде в обоих разрядах.

В парном разряде испанец выступит в дуэте с норвежцем Каспером Руудом (№8 ATP).

Отметим, что турнир ATP 250 в Бостаде состоится перед Олимпиадой, с 15 по 21 июля.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа на кортах Ролан Гаррос.

