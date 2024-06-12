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12 июня 2024, 14:58 | Обновлено 14 июня 2024, 15:00
1830
0

Сборная Испании объявила состав на Олимпиаду в Париже

Рафаэль Надаль сыграет в дуэте с Карлосом Алькарасом

12 июня 2024, 14:58 | Обновлено 14 июня 2024, 15:00
1830
0
Сборная Испании объявила состав на Олимпиаду в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас

Испания определилась с заявкой на Олимпийский теннисный турнир.

В парном разряде Рафаэль Надаль сыграет в дуэте с Карлосом Алькарасом.

Состав мужской сборной:

Карлос Алькарас (2);
Рафаэль Надаль (9, защищенный рейтинг);
Пабло Карреньо Буста (8, защищенный рейтинг);
Алехандро Давидович Фокина (32);
Марсель Гранольерс (№1 в парном разряде).

Состав женской сборной:

Сара Соррибес Тормо (55);
Кристина Букша (67).

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.

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Карлос Алькарас (теннисист) Рафаэль Надаль Пабло Карреньо Буста Алехандро Давидович-Фокина Марсель Гранольерс Сара Соррибес-Тормо Кристина Букша Олимпийские игры 2024 сборная Испании по теннису
Владимир Клепач Источник: Marca
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