Другие новости12 июня 2024, 14:58 | Обновлено 14 июня 2024, 15:00
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Сборная Испании объявила состав на Олимпиаду в Париже
Рафаэль Надаль сыграет в дуэте с Карлосом Алькарасом
12 июня 2024, 14:58 | Обновлено 14 июня 2024, 15:00
1830
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Испания определилась с заявкой на Олимпийский теннисный турнир.
В парном разряде Рафаэль Надаль сыграет в дуэте с Карлосом Алькарасом.
Состав мужской сборной:
Карлос Алькарас (2);
Рафаэль Надаль (9, защищенный рейтинг);
Пабло Карреньо Буста (8, защищенный рейтинг);
Алехандро Давидович Фокина (32);
Марсель Гранольерс (№1 в парном разряде).
Состав женской сборной:
Сара Соррибес Тормо (55);
Кристина Букша (67).
Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.
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