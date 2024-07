Беллингем объяснил, кому был адресован жест после гола Словакии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем объяснил, кому был адресован жест, который он показал после гола Словакии.

После того как игрок на пятой компенсированной минуте основного времени матча сравнял счёт, он опустил руку в область паха и сделал непристойный жест, который, по взгляду, был адресован скамейке запасных соперников. За это игрок был обвинён в неуважении.

Однако чуть позже Джуд сделал пост в Twitter с подписью: «Шуточный жест в сторону близких друзей, присутствовавших на игре. Ничего, кроме уважения к тому, как сегодня играла сборная Словакии».

Беллингем сравнял счёт в матче против Словакии на 90+5-й минуте. В дополнительное время англичане вырвали победу (2:1) и вышли в 1/4 финала Евро-2024, где сыграют против сборной Швейцарии.

🥱❌- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.🤝🏽 https://t.co/H8sETMkPoi