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Чемпионат Европы
01 июля 2024, 13:49 | Обновлено 01 июля 2024, 14:41
949
1

Беллингем объяснил, кому был адресован жест после гола Словакии

Ранее игрока успели обвинить в неуважении

01 июля 2024, 13:49 | Обновлено 01 июля 2024, 14:41
949
1
Беллингем объяснил, кому был адресован жест после гола Словакии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем объяснил, кому был адресован жест, который он показал после гола Словакии.

После того как игрок на пятой компенсированной минуте основного времени матча сравнял счёт, он опустил руку в область паха и сделал непристойный жест, который, по взгляду, был адресован скамейке запасных соперников. За это игрок был обвинён в неуважении.

Однако чуть позже Джуд сделал пост в Twitter с подписью: «Шуточный жест в сторону близких друзей, присутствовавших на игре. Ничего, кроме уважения к тому, как сегодня играла сборная Словакии».

Беллингем сравнял счёт в матче против Словакии на 90+5-й минуте. В дополнительное время англичане вырвали победу (2:1) и вышли в 1/4 финала Евро-2024, где сыграют против сборной Швейцарии.

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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pol-55
тупа відмазка.
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