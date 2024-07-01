Беллингему покорилось историческое достижение в рядах сборной Англии
Полузащитник отметился голом в матче Евро-2024 против Словакии
30 июня в Гельзенкирхене состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Англии и Словакии.
На пятой компенсированной минуте поединка гол Джуда Беллингема позволил английской команде перевести встречу в дополнительное время. Когда цели достиг удар хавбека англичан, то на табло было зафиксировано время 94:34.
Исходя из этого, Беллингем стал автором самого позднего гола сборной Англии на крупном турнире (ЧМ/Евро) без учета экстра-таймов.
Напомним, в дополнительное время сборная Англии еще раз поразила ворота словаков и победила в матче со счетом 2:1.
В четвертьфинале Евро-2024 сборная Англии сыграет с командой Швейцарии.
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