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  4. Беллингему покорилось историческое достижение в рядах сборной Англии
Англия
01 июля 2024, 07:15 | Обновлено 01 июля 2024, 07:25
774
0

Беллингему покорилось историческое достижение в рядах сборной Англии

Полузащитник отметился голом в матче Евро-2024 против Словакии

01 июля 2024, 07:15 | Обновлено 01 июля 2024, 07:25
774
0
Беллингему покорилось историческое достижение в рядах сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

30 июня в Гельзенкирхене состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Англии и Словакии.

На пятой компенсированной минуте поединка гол Джуда Беллингема позволил английской команде перевести встречу в дополнительное время. Когда цели достиг удар хавбека англичан, то на табло было зафиксировано время 94:34.

Исходя из этого, Беллингем стал автором самого позднего гола сборной Англии на крупном турнире (ЧМ/Евро) без учета экстра-таймов.

Напомним, в дополнительное время сборная Англии еще раз поразила ворота словаков и победила в матче со счетом 2:1.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Англии сыграет с командой Швейцарии.

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Джуд Беллингем сборная Англии по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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