Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Испанией и Грузией

30 июня в 22:00 в немецком Кельне прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии (4:1).

Голы у победителей забили: Родри, Фабиан Руис, Нико Уильямс, Дани Ольмо.

Испания в 1/4 финала сыграет против Германии, победившей в 1/8 финала Данию (2:0). Матч между Испанией и Германией пройдет 5 июля в 19:00 в немецком Штутгарте.

Хавбек испанцев Родри, автор первого гола команды, назван MVP матча.

Евро-2024

1/8 финала. Кельн, 30 июня

Испания – Грузия – 4:1

Голы: Родри, 39, Фабиан Руис, 51, Нико Уильямс, 75, Дани Ольмо, 83 – Ле Норман, 18 (автогол)

Rodri with an elite finish and a complete midfield performance 👏@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/svwf9inPlv