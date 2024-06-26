Чемпионат Европы26 июня 2024, 22:26 |
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Чехия – Турция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы F на Евро-2024
26 июня 2024, 22:26 |
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В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе «Фолькпаркштадион». В группе F чехи и турки также играют вместе с Португалией и Грузией.
Евро-2024. Группа F
3-й тур. Гамбург, 26 июня
Чехия – Турция – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Чехия – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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