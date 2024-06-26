Чехия – Турция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.

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Встреча проходит на стадионе «Фолькпаркштадион». В группе F чехи и турки также играют вместе с Португалией и Грузией.

Евро-2024. Группа F

3-й тур. Гамбург, 26 июня

Чехия – Турция – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Чехия – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция