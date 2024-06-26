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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 22:26 |
172
0

Чехия – Турция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы F на Евро-2024

26 июня 2024, 22:26 |
172
0
Чехия – Турция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Фолькпаркштадион». В группе F чехи и турки также играют вместе с Португалией и Грузией.

Евро-2024. Группа F

3-й тур. Гамбург, 26 июня

Чехия – Турция – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Чехия – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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