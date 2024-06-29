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  4. В Бразилии рассказали о проблемах экс-гения Шахтера с наркотиками
Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 14:37 |
1971
1

В Бразилии рассказали о проблемах экс-гения Шахтера с наркотиками

Неприглядную правду ненароком раскрыл бывший президент «Витории» Салвадор

29 июня 2024, 14:37 |
1971
1
В Бразилии рассказали о проблемах экс-гения Шахтера с наркотиками
instagram.com/matuzalem_francelino_. Матузалем с сыном в Донецке

Бывший президент бразильского клуба «Витория» Салвадор Паулу Карнейру, пребывая в эфире одного из ток-шоу, ненароком рассказал журналистам историю о том, как помогал подменять анализы тогдашнего игрока этой команды Матузалема, который в будущем сделал неплохую карьеру в Европе и являлся гением периода становления «Шахтера» при Мирче Луческу.

«Сезон закончился, я был дома. Я был сосредоточен на своих делах. Потом мне позвонил швейцар и сказал, что Прето [Касагранде], Аллан Делон и Матузалем ворвались рано утром в одно из увеселительных заведений, перепрыгнули через забор и ударили охранника. Я был вынужден взять машину и поехать туда. Когда я подошел ко входу, я сначала увидел Прето. Он споткнулся о диван и упал. Чертов трус. Потом я начал заниматься Матузалемом. Я поднялся по лестнице за ним и даже поменял мочу, чтобы спасти его от допинга, потому что он был наркоманом», – сказал Карнейру.

Вскоре после этого Карнейру попросил журналистов не записывать и не выкладывать эту историю, однако те удивили его известием, что трансляция их общения осуществляется онлайн и что-либо вырезать не получится. В этот момент экс-президент «Витории» отбросил микрофон и начал нервничать.

«Вы шутите?» – сказал он. А затем продолжил: «Уберите, уберите, уберите это, пожалуйста, а то... Ради Бога, даже не шутите по этому поводу. Можете убрать все это, иначе я остановлюсь».

Вскоре трансляция ток-шоу в Интернете действительно остановилась. В заявлении, появившемся затем, сообщалось, что участники «осведомлены и согласны с редакционной политикой и принимают на себя все риски своего поведения».

Отметим, что журналисты Globoesporte связались с Алленом Делоном и Прето Касагранде, которые категорически опровергли все, сказанное в их адрес Паулу Карнейру. Что касается Матузалема, то комментарий от него пока не поступал.

Матузалем играл за «Виторию» в 1997 и 1998 годах, после чего был продан швейцарской «Беллинцоне». Впоследствии играл в Италии за «Наполи», «Пьяченцу», «Парму» и «Брешиа», прежде чем летом 2004 года за 14 миллионов евро перешел в «Шахтер».

Ранее Матузалем рассказывал, что очень переживал из-за реакции президента «Шахтера» на его скандальный уход из донецкого клуба, который произошел летом 2007 года.

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Франселино Матузалем Шахтер Донецк Витория Салвадор скандал наркотики
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
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DK1961
Вот кто мог приобщить серуна к этому увлечению...
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