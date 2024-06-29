СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 июня

В субботу, 29 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Швейцария – Италия

3.37 – 2.91 – 2.67

22:00 Германия – Дания

1.64 – 4.12 – 6.14

03:00 Аргентина – Перу

1.51 – 4.07 – 8.20

КИБЕРСПОРТ

19:00 INTZ – LOS

1.40 – 2.83

21:00 RED Canids – Vivo Keyd

2.99 – 1.37