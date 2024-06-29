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29 июня 2024, 17:09 |
74
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

29 июня 2024, 17:09 |
74
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Швейцария – Италия

Ggbet 3.37 – 2.91 – 2.67

22:00 Германия – Дания

Ggbet 1.64 – 4.12 – 6.14

03:00 Аргентина – Перу

Ggbet 1.51 – 4.07 – 8.20

КИБЕРСПОРТ

19:00 INTZ – LOS

Ggbet 1.40 – 2.83

21:00 RED Canids – Vivo Keyd

Ggbet 2.99 – 1.37

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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