Кубок Америки29 июня 2024, 16:20 |
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Не вышел на второй тайм. Тренер Аргентины получил дисквалификацию
Скалони пропустит один матч
29 июня 2024, 16:20 |
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Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони получил дисквалификацию на один матч Копа Америка. Наставник опоздал на второй тайм и не вышел на своем место в тренерской зоне к началу второй половины встречи с Чили.
В Латинской Америке тренеры обязаны быть около поля на старте тайма.
Скалони пропустит третий матч группового турнира Копа Америка против Перу. Действующий чемпион после двух матчей набрал 6 очков и уже вышел в четвертьфинал.
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