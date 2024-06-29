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Кубок Америки
29 июня 2024, 16:20 |
179
0

Не вышел на второй тайм. Тренер Аргентины получил дисквалификацию

Скалони пропустит один матч

29 июня 2024, 16:20 |
179
0
Не вышел на второй тайм. Тренер Аргентины получил дисквалификацию
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони получил дисквалификацию на один матч Копа Америка. Наставник опоздал на второй тайм и не вышел на своем место в тренерской зоне к началу второй половины встречи с Чили.

В Латинской Америке тренеры обязаны быть около поля на старте тайма.

Скалони пропустит третий матч группового турнира Копа Америка против Перу. Действующий чемпион после двух матчей набрал 6 очков и уже вышел в четвертьфинал.

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Лионель Скалони сборная Аргентины по футболу Копа Америка
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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