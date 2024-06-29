Чемпионат Европы29 июня 2024, 15:28 |
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Звезда сборной Англии не хочет играть в обороне
Сака не считает себя хорошим вариантом
29 июня 2024, 15:28 |
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Сборная Англии перед матчем 1/8 финала Евро-2024 против Словакии имеет проблемы на флангах обороны – игру рискуют пропустить защитники Киран Триппьер и Люк Шоу.
Сообщается, что одним из вариантов может быть перевод в оборону вингера Букайо Сака, однако лидер команды не считает это хорошей опцией.
«Я не думаю, что это хороший вариант. Убрать меня с моей позиции – это не решение проблемы. Конечно, решать тренеру, но я не считаю это решением», – сказал Сака.
Матч состоится 30 июня.
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