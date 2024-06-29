ПСЖ готов побить трансферный рекорд. На кого нацелились?
Чемпионы Франции хотят подписать Ламина Ямала
«ПСЖ» надеется нынешним летом подписать вундеркинда из «Барселоны» Ламина Ямала. Об этом сообщают испанские СМИ.
По их информации, чемпионы Франции готовы отдать за 16-летнего вингера сборной Испании 250 миллионов евро, что сделает его самым дорогим игроком в истории футбола. Сейчас рекордным является переход Неймара (222 миллиона евро) по тому же маршруту – из «Барселоны» в «ПСЖ».
«Барселона» считает Ямала неприкасаемым. Однако 250 миллионов от «ПСЖ», учитывая финансовые проблемы клуба, могут заставить руководство каталонцев изменить свое мнение.
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