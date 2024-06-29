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Франция
29 июня 2024, 14:29 | Обновлено 29 июня 2024, 14:50
744
1

ПСЖ готов побить трансферный рекорд. На кого нацелились?

Чемпионы Франции хотят подписать Ламина Ямала

29 июня 2024, 14:29 | Обновлено 29 июня 2024, 14:50
744
1
ПСЖ готов побить трансферный рекорд. На кого нацелились?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

«ПСЖ» надеется нынешним летом подписать вундеркинда из «Барселоны» Ламина Ямала. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, чемпионы Франции готовы отдать за 16-летнего вингера сборной Испании 250 миллионов евро, что сделает его самым дорогим игроком в истории футбола. Сейчас рекордным является переход Неймара (222 миллиона евро) по тому же маршруту – из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Барселона» считает Ямала неприкасаемым. Однако 250 миллионов от «ПСЖ», учитывая финансовые проблемы клуба, могут заставить руководство каталонцев изменить свое мнение.

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Ламин Ямал Барселона ПСЖ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Олег Дидух Источник: Mundo Deportivo
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Serhii P.
Звичайно, що продавати ,якщо поступить така пропозиція
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