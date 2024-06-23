Их шестеро. В Барселоне определены неприкасаемые игроки
Каталонский клуб готов к продаже футболистов, но не всех
Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик очертил круг подопечных, которые нынешним летом не могут быть проданы, так как считаются ключевыми исполнителями в реализации клубного проекта.
Названы шесть неприкосновенных футболистов. Это голкипер Марк-Андре тер Штеген, защитник Пау Кубарси, полузащитники Гави, Педри, Фермин Лопес, а также нападающий Ламин Ямал.
Источник утверждает, что по всем остальным футболистам команды «Барселона» готова рассмотреть все трансферные предложения.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил финансовое состояние клуба.
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