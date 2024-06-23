Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Их шестеро. В Барселоне определены неприкасаемые игроки
Испания
23 июня 2024, 11:37 | Обновлено 23 июня 2024, 11:58
953
0

Их шестеро. В Барселоне определены неприкасаемые игроки

Каталонский клуб готов к продаже футболистов, но не всех

23 июня 2024, 11:37 | Обновлено 23 июня 2024, 11:58
953
0
Их шестеро. В Барселоне определены неприкасаемые игроки
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик очертил круг подопечных, которые нынешним летом не могут быть проданы, так как считаются ключевыми исполнителями в реализации клубного проекта.

Названы шесть неприкосновенных футболистов. Это голкипер Марк-Андре тер Штеген, защитник Пау Кубарси, полузащитники Гави, Педри, Фермин Лопес, а также нападающий Ламин Ямал.

Источник утверждает, что по всем остальным футболистам команды «Барселона» готова рассмотреть все трансферные предложения.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил финансовое состояние клуба.

По теме:
Иной статус. Модрич получит новую роль в Реале после ухода Начо
Нарушили немецкие законы. Сборную Испании могут оштрафовать из-за Ямала
Перспективный нападающий Барселоны может стать одноклубником Мудрика
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Педри Гави Ламин Ямал Пау Кубарси Марк-Андре тер Штеген Фермин Лопес
Юрій Остроумов Источник: Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024
Футбол | 22 июня 2024, 18:07 7
Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024
Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024

Георги Мамардашвили сделал 11 сейвов в матче против Чехии

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня
Футбол | 23 июня 2024, 11:00 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
Футбол | 23.06.2024, 06:23
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
Впервые в истории Евро! Группа Украины установила уникальное достижение
Футбол | 23.06.2024, 07:01
Впервые в истории Евро! Группа Украины установила уникальное достижение
Впервые в истории Евро! Группа Украины установила уникальное достижение
Милевский сообщил, как заказал девушек легкого поведения претенденту на ЗМ
Футбол | 22.06.2024, 11:28
Милевский сообщил, как заказал девушек легкого поведения претенденту на ЗМ
Милевский сообщил, как заказал девушек легкого поведения претенденту на ЗМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
22.06.2024, 23:52 132
Футбол
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
23.06.2024, 07:10 1
Бокс
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
21.06.2024, 23:29 5
Футбол
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
21.06.2024, 18:30 18
Футбол
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
21.06.2024, 19:57 4
Футбол
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
22.06.2024, 07:01 81
Футбол
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
21.06.2024, 18:15 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем