Президент Барселоны оценил финансовое состояние клуба
Жоан Лапорта – о положении дел с финансами
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал положение финансовых дел в клубе.
«Мы приводим клуб в порядок в кратчайшие сроки, не подвергая риску модель владения. Пока я президент, «Барса» всегда будет принадлежать сосьос.
Мы не импровизировали. Мы спасли клуб от краха, прошли через пустыню и уже в конце этого пути. На самом деле нам было очень трудно. Благодаря огромным усилиям и смелым решениям я с гордостью могу сказать, спустя три года у клуба наконец-таки будет положительный баланс. Мы начали замечать ростки.
У «Барсы» нет спада. Мы находимся в фазе восстановления и уже видим плоды. На данный момент дела у клуба идут хорошо», – заявил Лапорта.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет взять деньги в долг.
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