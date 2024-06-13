Президент Барселоны оценил финансовое состояние клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал положение финансовых дел в клубе.

«Мы приводим клуб в порядок в кратчайшие сроки, не подвергая риску модель владения. Пока я президент, «Барса» всегда будет принадлежать сосьос.

Мы не импровизировали. Мы спасли клуб от краха, прошли через пустыню и уже в конце этого пути. На самом деле нам было очень трудно. Благодаря огромным усилиям и смелым решениям я с гордостью могу сказать, спустя три года у клуба наконец-таки будет положительный баланс. Мы начали замечать ростки.

У «Барсы» нет спада. Мы находимся в фазе восстановления и уже видим плоды. На данный момент дела у клуба идут хорошо», – заявил Лапорта.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет взять деньги в долг.