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Испания
13 июня 2024, 04:46 | Обновлено 13 июня 2024, 04:53
436
0

Президент Барселоны оценил финансовое состояние клуба

Жоан Лапорта – о положении дел с финансами

13 июня 2024, 04:46 | Обновлено 13 июня 2024, 04:53
436
0
Президент Барселоны оценил финансовое состояние клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал положение финансовых дел в клубе.

«Мы приводим клуб в порядок в кратчайшие сроки, не подвергая риску модель владения. Пока я президент, «Барса» всегда будет принадлежать сосьос.

Мы не импровизировали. Мы спасли клуб от краха, прошли через пустыню и уже в конце этого пути. На самом деле нам было очень трудно. Благодаря огромным усилиям и смелым решениям я с гордостью могу сказать, спустя три года у клуба наконец-таки будет положительный баланс. Мы начали замечать ростки.

У «Барсы» нет спада. Мы находимся в фазе восстановления и уже видим плоды. На данный момент дела у клуба идут хорошо», – заявил Лапорта.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет взять деньги в долг.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Барселона
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