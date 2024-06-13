Барселона хочет взять деньги в долг. Речь о сотне миллионов

Руководство испанской «Барселоны» занимается вопросом оформления кредита.

Сумма, которая будет взята клубом в долг, равна 100 млн евро. Утверждается, что эти деньги помогут «блаугране» решить финансовые трудности.

«Барселона» имеет проблемы с заявкой футболистов на будущий сезон из-за превышения лимита расходов на зарплаты. Кредит должен быть оформлен в качестве полиса, а не кредитной карты. Именно такая схема позволит «Барселоне» платить проценты не со всех 100 млн евро, а только с той части суммы, которая пойдет на нужды.

На данный момент каталонцы не смогут зарегистрировать 9 футболистов, нового главного тренера Ханса-Дитера Флика и весь его тренерский штаб. Клубу необходимо высвободить или же найти средства, чтобы заявить немецкого наставника и его команду.

«Барселона» в чемпионате Испании-2023/2024 заняла второе место, набрав 85 очков в 38 матчах.

Ранее сообщалось, что названа главная трансферная цель «Барселоны» лета-2024.