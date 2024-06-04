Названа главная трансферная цель Барселоны лета-2024. Кого хочет Флик?
Каталонцам нужен Нико Уильямс
Испанская «Барселона» намерена пополнить свои ряды вингером «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямсом.
Сообщается, что 21-летний игрок является приоритетной трансферной целью каталонского клуба, команду которого, как известно, не так давно возглавил немец Ханси Флик.
Источник утверждает, что «блауграна» готова заплатить за Уильямса больше, чем клаусула в его контракте. Причина? Желание получить от «Атлетика» разрешение на выплату отступных не полностью, а частями.
В сезоне-2023/2024 Нико Уильямс сыграл в 37 матчах, забил 8 голов, сделал 17 ассистов.
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