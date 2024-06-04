Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа главная трансферная цель Барселоны лета-2024. Кого хочет Флик?
Испания
04 июня 2024, 08:48 | Обновлено 04 июня 2024, 08:52
527
0

Названа главная трансферная цель Барселоны лета-2024. Кого хочет Флик?

Каталонцам нужен Нико Уильямс

04 июня 2024, 08:48 | Обновлено 04 июня 2024, 08:52
527
0
Названа главная трансферная цель Барселоны лета-2024. Кого хочет Флик?
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Испанская «Барселона» намерена пополнить свои ряды вингером «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямсом.

Сообщается, что 21-летний игрок является приоритетной трансферной целью каталонского клуба, команду которого, как известно, не так давно возглавил немец Ханси Флик.

Источник утверждает, что «блауграна» готова заплатить за Уильямса больше, чем клаусула в его контракте. Причина? Желание получить от «Атлетика» разрешение на выплату отступных не полностью, а частями.

В сезоне-2023/2024 Нико Уильямс сыграл в 37 матчах, забил 8 голов, сделал 17 ассистов.

По теме:
Легендарный экс-игрок Реала Марсело лаконично оценил подписание Мбаппе
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
Нико Уильямс трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы
Юрій Остроумов Источник: Sport.es
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джозеф Паркер развеял миф о главной слабости Усика 
Бокс | 03 июня 2024, 11:49 0
Джозеф Паркер развеял миф о главной слабости Усика 
Джозеф Паркер развеял миф о главной слабости Усика 

Новозеландец считает, что Усик умеет держать удары по корпусу

Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Футбол | 03 июня 2024, 19:00 4
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина

«Сине-желтые» проведут первый контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024

Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Футбол | 03.06.2024, 21:35
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
СВАТОК: «Забарный перед игрой рассказал, какие сильные качества у Хаверца»
Футбол | 04.06.2024, 05:15
СВАТОК: «Забарный перед игрой рассказал, какие сильные качества у Хаверца»
СВАТОК: «Забарный перед игрой рассказал, какие сильные качества у Хаверца»
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
Футбол | 04.06.2024, 06:49
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
02.06.2024, 18:10 1
Футбол
Стала известна половина участниц 1/4 финала Ролан Гаррос
Стала известна половина участниц 1/4 финала Ролан Гаррос
02.06.2024, 19:08 2
Теннис
Джозеф Паркер сообщил, в каком состоянии находится Фьюри после боя с Усиком
Джозеф Паркер сообщил, в каком состоянии находится Фьюри после боя с Усиком
03.06.2024, 06:55 1
Бокс
Дюбуа прошел Хрговича, а теперь хочет сделать то же самое с Джошуа
Дюбуа прошел Хрговича, а теперь хочет сделать то же самое с Джошуа
02.06.2024, 12:32 14
Бокс
Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
04.06.2024, 00:03 12
Футбол
Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
03.06.2024, 22:40 4
Футбол
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
03.06.2024, 06:52 4
Футбол
Определилась соперница Свёнтек в 1/4 финала Ролан Гаррос
Определилась соперница Свёнтек в 1/4 финала Ролан Гаррос
02.06.2024, 13:42 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем