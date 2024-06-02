Непростой вызов для наследника Хави. С чем столкнется Флик в Барселоне?

Во вторник вечером возле барселонского отеля «Gran Melia» царила такая суматоха, что можно было подумать, будто в город приехала Тейлор Свифт.

Пока фотографы и телерепортеры занимали свои места, наконец появилась фигура. Это была не Свифт (которая была в Испании, но в Мадриде). Это был вице-президент «Барсы» Рафаэль Юсте.

«Как все прошло с Ханси Фликом?», – последовали вопросы. «Довольны ли вы подписанием?»

«Сейчас я доволен тем, что добрался до своей машины», – с улыбкой ответил Юсте.

Внутри, за столиком в ресторане отеля, по-прежнему сидели Флик, его агент Пини Захави и другие высокопоставленные руководители клуба, включая президента Жоана Лапорту и спортивного директора Деку.



ФК Барселона

«Барса» хотела держать Флика подальше от камер, чтобы их собственные фотографии были первыми, когда они сделают официальное объявление. Юсте вышел через парадную дверь, а Флик уехал на мини-вэне с тонированными стеклами, выйдя из отеля через задний выход.

Затем в полдень в среду видео, опубликованное в социальных сетях «Барселоны», подтвердило то, что все уже знали: Флик официально стал новым тренером.

В тот же день немец совершил свой первый визит на тренировочную базу, снова пообщавшись с Деку и его помощником Бояном Кркичем. Это был очень короткий визит, но он также встретился с двумя игроками, Алехандро Бальде и Френки де Йонгом, поскольку оба занимались в тренажерном зале в рамках восстановления после травм.

📹 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 𝑽𝒊𝒆𝒘 👀



¡Así fue el primer día de Flick desde dentro! pic.twitter.com/sYiYGkzHCT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 30, 2024

Затем Флик отправился на близлежащий остров Ибица, чтобы провести отпуск со своей семьей. Официальная презентация для СМИ запланирована на июль. Источник в клубе, который, как и все цитируемые здесь лица, предпочел говорить на условиях анонимности, сообщил, что о таком дистанцировании попросил сам Флик из уважения к предшественнику Хави, поскольку его увольнение произошло совсем недавно.

Игроки «Барсы» фактически не работают с прошлого понедельника, 27 мая – на следующий день после последнего матча Хави на посту главного тренера, победы над «Севильей» со счетом 2:1 в Ла Лиге. Ожидается, что предсезонная подготовка начнется в среду, 10 июля. Так что у Флика есть немного времени, прежде чем приступить к работе.

Но «Барселона», как правило, очень занятой клуб, даже в такие спокойные времена, как сейчас, когда сезон уже закончился.

Вот что будет у Флика на повестке дня...

Изучение языка

Несмотря на то, что во время своего первого ужина в Барселоне Флик общался с членами совета директоров на английском языке, ему необходимо научиться говорить по-испански, чтобы общаться с игроками. Сначала на испанском, а потом на местном каталонском. Это то, что может сделать тренер, что всегда приносит радость многим болельщикам «Барсы» и демонстрирует большую преданность клубу.

Listo para la pretemporada 🐆 pic.twitter.com/Wcsm4RbBvr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 30, 2024

Клубные источники сообщают, что на данный момент Флик общается на английском (и что у него есть хорошее взаимопонимание с Деку и Лапортой), но уже несколько месяцев он учит испанский. В случае необходимости «Барса» предложила ему помощь в изучении.

Что делать с двумя Жоау?

Жоау Канселу и Жоау Феликс провели этот сезон на правах аренды в «Барселоне», перейдя из «Манчестер Сити» и «Атлетико Мадрид» соответственно.

Канселу был более заметен в игровом плане, хотя в обороне защитник действовал нестабильно. Форвард Жоау Феликс, подписанный прошлым летом, понравился лично Лапорте, а Хави предпочитал другие трансферные цели. В конце сезона он в основном выходил со скамейки запасных, а в последний раз вышел на поле еще в апреле.

В ходе переговоров с «Барсой» Флик заявил, что доволен нынешним составом и считает его способным выигрывать титулы. Но на самом деле спортивное руководство клуба, возглавляемое Деку, но, скорее всего, находящееся под пристальным вниманием Лапорты, будет решать, останутся или уйдут оба португальца.



Getty Images/Global Images Ukraine

Их решение также будет зависеть от того, удастся ли «Барселоне» улучшить свою финансовую картину. Согласно правилам Ла Лиги, «Барселона» должна заполнить дыру в своих счетах на этот сезон в размере 130 миллионов евро до конца июня, если она хочет привлечь новых игроков летом – даже бесплатно или на правах аренды.

Работа на трансферном рынке

«Барселоне» придется задуматься о больших продажах, но конкретных решений об уходе пока не принято.

Учитывая финансовое положение клуба, любое хорошее предложение будет рассмотрено, хотя некоторые игроки считаются неприкосновенными. К ним относятся Ламин Ямал, Гави, Педри и Марк-Андре тер Штеген.

Также, скорее всего, останется Роберт Левандовски. Одной из причин, приведших к решению уволить Хави, стало то, что он попросил об уходе некоторых игроков, которых клуб считает важными. Одним из них является Левандовски, с которым Флик, его бывший тренер по «Баварии», имеет общего агента.

Ориоль Ромеу, вероятно, уйдет, а Рональд Араухо ранее считался сильным потенциальным кандидатом на продажу, как и Рафинья после положительной концовки сезона (по идее, его рыночная стоимость будет высокой после таких выступлений).

Источники, близкие к Араухо, утверждают, что ему не говорили, что клуб хочет его продать, что он счастлив в «Барселоне» и намерен остаться. У него контракт до 2026 года, и он является центральным защитником, который нравится Флику. Но 25-летний уругваец не может контролировать возможные намерения клуба продать его, чтобы заработать деньги.



Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Еще один игрок, чье будущее находится под вопросом, – Серхи Роберто.

У 32-летнего каталонца, капитана «Барсы» в этом сезоне, в конце июня заканчивается контракт, и он больше не может тренироваться с партнерами по команде.

Клуб планирует, что при наличии свободного места в рамках лимита зарплат он будет переподписан на новый контракт. Но кроме устных обещаний, у него пока больше ничего нет.

Источники, близкие к игроку, говорят, что он чувствует себя ближе к окончательному уходу. По их словам, он никогда не хотел выслушивать предложения конкурентов, потому что «Барса» – его родной клуб, который подписал его в подростковом возрасте, и что нет никаких проблем с тем, чтобы остаться на пониженной зарплате, которая была согласована при продлении его последнего контракта. Теперь же он впервые готов выслушать предложения других клубов на случай, если для него не найдется места и он окажется свободным агентом.

Флик также будет ждать, останется ли Ансу Фати.

После разочаровывающего сезона 2023/2024 в аренде в АПЛ в составе «Брайтона» «Барса» была бы рада отправить его в аренду снова, но Фати хочет проверить себя во время предсезонки и доказать, что он все еще способен приносить пользу своему родному клубу.

Еще один игрок, которого было бы неплохо отдать в аренду, – Витор Роке. Бразилец стоимостью 30 миллионов евро (сделка по его подписанию может стоить вдвое больше с учетом возможных бонусов) прибыл в январе этого года с большой помпой, но не получил важной роли в команде под руководством Хави.

Источники в раздевалке считают, что 19-летнему нападающему еще нужно отточить свою технику, и аренда в другой испанский клуб рассматривается как хороший вариант. Кроме того, Роке сейчас даже не зарегистрирован в Ла Лиге. Он был зарегистрирован лишь временно, из-за травмы колена, которую Гави получил в ноябре.

Новое поколение Ла Масии

Последний большой вопрос касается молодых талантов «Барселоны». Одним из наследий Хави станет то, как он поддерживал таланты, вышедшие из академии.

В клубе считают, что Ямал должен стать системообразующим игроком команды в ближайшие сезоны, а его коллега Пау Кубарси уже является одним из основных центральных защитников. Фермин Лопес также заслужил свое место в составе, а Эктор Форт только что продлил контракт до 2026 года. На очереди Марк Касадо.

Но, как и во многих других случаях, решение Флика о том, как эти молодые люди впишутся в его планы, придется ждать, пока «Барселона» не поправит свое финансовое положение – это остается приоритетом.

Лайя Севрельо Эрреро, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух