Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай сменил имидж накануне старта плей-офф Евро-2024.

В 1/8 финала «оранжевые» сыграют против Румынии. Игра состоится 2 июля и начнётся в 19:00 по киевскому времени.

На ныне идущем Евро-2024 нападающий провёл 3 матча, в которых забил 1 гол.

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ФОТО. Звёздный нападающий Нидерландов сменил имидж



