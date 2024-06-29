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Чемпионат Европы
29 июня 2024, 16:44 | Обновлено 29 июня 2024, 16:46
961
0

ФОТО. Звёздный нападающий Нидерландов сменил имидж

Мемфис Депай поменял причёску накануне плей-офф Евро-2024

29 июня 2024, 16:44 | Обновлено 29 июня 2024, 16:46
961
0
ФОТО. Звёздный нападающий Нидерландов сменил имидж
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай сменил имидж накануне старта плей-офф Евро-2024.

В 1/8 финала «оранжевые» сыграют против Румынии. Игра состоится 2 июля и начнётся в 19:00 по киевскому времени.

На ныне идущем Евро-2024 нападающий провёл 3 матча, в которых забил 1 гол.

ФОТО. Звёздный нападающий Нидерландов сменил имидж


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Мемфис Депай сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 фото смена имиджа
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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