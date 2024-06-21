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Италия
21 июня 2024, 15:23 |
638
0

Милан нацелился на звезду Атлетико Мадрид

Мемфис Депай может продолжить карьеру в Италии

21 июня 2024, 15:23 |
638
0
Милан нацелился на звезду Атлетико Мадрид
ФК Атлетико. Мемфис Депай

«Милан» продолжает поиски центрфорварда на следующий сезон. Переговоры с Джошуа Зиркзее из «Болоньи» приостановлены из-за того, что агенты игрока требуют слишком высокие комиссионные.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Милан» обратил внимание на другого форварда сборной Нидерландов – Мемфиса Депая. Его контракт с «Атлетико» Мадрид истекает в конце июня, форварда можно подписать на правах свободного агента.

Альтернативой Депаю «Милан» рассматривает боснийца Эрмедина Демировича из «Аугсбурга», на счету которого 15 голов и 10 ассистов в Бундеслиге сезона 2023/2024. Его трансфер оценивается в 25 миллионов евро.

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Милан Атлетико Мадрид Мемфис Депай свободный агент Эрмедин Демирович Аугсбург Джанлука Ди Марцио трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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