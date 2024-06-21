Милан нацелился на звезду Атлетико Мадрид

«Милан» продолжает поиски центрфорварда на следующий сезон. Переговоры с Джошуа Зиркзее из «Болоньи» приостановлены из-за того, что агенты игрока требуют слишком высокие комиссионные.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Милан» обратил внимание на другого форварда сборной Нидерландов – Мемфиса Депая. Его контракт с «Атлетико» Мадрид истекает в конце июня, форварда можно подписать на правах свободного агента.

Альтернативой Депаю «Милан» рассматривает боснийца Эрмедина Демировича из «Аугсбурга», на счету которого 15 голов и 10 ассистов в Бундеслиге сезона 2023/2024. Его трансфер оценивается в 25 миллионов евро.