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Испания
22 мая 2024, 17:06 |
624
0

Звездный форвард покинет Атлетико Мадрид свободным агентом

Контракт с Мемфисом Депаем не будет продлен

22 мая 2024, 17:06 |
624
0
Звездный форвард покинет Атлетико Мадрид свободным агентом
ФК Атлетико. Мемфис Депай

«Атлетико» Мадрид принял решение прекратить сотрудничество с форвардом сборной Нидералндов Мемфисом Депаем. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт Депая с «Атлетико» истекает 30 июня текущего года. В соглашении прописана опция автоматического продления соглашения еще на год, но «Мастрасники» решили ее не активировать: 30-летний форвард станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне на счету Депая 9 голов и 2 ассиста в 31 матче за «Атлетико» во всех турнирах. Он выступает за клуб с января 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе к Депаю со стороны «Жироны».

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Атлетико Мадрид Мемфис Депай свободный агент Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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