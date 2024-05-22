Звездный форвард покинет Атлетико Мадрид свободным агентом

«Атлетико» Мадрид принял решение прекратить сотрудничество с форвардом сборной Нидералндов Мемфисом Депаем. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт Депая с «Атлетико» истекает 30 июня текущего года. В соглашении прописана опция автоматического продления соглашения еще на год, но «Мастрасники» решили ее не активировать: 30-летний форвард станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне на счету Депая 9 голов и 2 ассиста в 31 матче за «Атлетико» во всех турнирах. Он выступает за клуб с января 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе к Депаю со стороны «Жироны».