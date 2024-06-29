Гол Коваленка в ворота Наполи признан лучшим голом Эмполи в сезоне

Гол украинского полузащитника Виктора Коваленко в ворота «Наполи» признан лучшим голом сезона по версии болельщиков «Эмполи»

Тот самый мяч, который Виктор забил в 12-м туре на 90+1-й минуте принёс минимальную победу «Эмполи» (1:0). Примечательно, что это стал его единственный гол в сезоне.



Всего Коваленко провёл за «Эмполи» 17 матчей, в которых кроме забитого гола также отдал 1 ассист.



