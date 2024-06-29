Италия29 июня 2024, 16:22 |
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Гол Коваленка в ворота Наполи признан лучшим голом Эмполи в сезоне
Так решили болельщики итальянского клуба
29 июня 2024, 16:22 |
243
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Гол украинского полузащитника Виктора Коваленко в ворота «Наполи» признан лучшим голом сезона по версии болельщиков «Эмполи»
Тот самый мяч, который Виктор забил в 12-м туре на 90+1-й минуте принёс минимальную победу «Эмполи» (1:0). Примечательно, что это стал его единственный гол в сезоне.
Всего Коваленко провёл за «Эмполи» 17 матчей, в которых кроме забитого гола также отдал 1 ассист.
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