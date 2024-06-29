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  4. Гол Коваленка в ворота Наполи признан лучшим голом Эмполи в сезоне
Италия
29 июня 2024, 16:22 |
243
0

Гол Коваленка в ворота Наполи признан лучшим голом Эмполи в сезоне

Так решили болельщики итальянского клуба

29 июня 2024, 16:22 |
243
0
Гол Коваленка в ворота Наполи признан лучшим голом Эмполи в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Гол украинского полузащитника Виктора Коваленко в ворота «Наполи» признан лучшим голом сезона по версии болельщиков «Эмполи»

Тот самый мяч, который Виктор забил в 12-м туре на 90+1-й минуте принёс минимальную победу «Эмполи» (1:0). Примечательно, что это стал его единственный гол в сезоне.

Всего Коваленко провёл за «Эмполи» 17 матчей, в которых кроме забитого гола также отдал 1 ассист.

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Серия A Наполи Эмполи чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко видео голов и обзор
Алексей Тиньков Источник: Facebook
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