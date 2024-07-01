Англия01 июля 2024, 18:50 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал перспективного форварда Барселоны
Марк Гию перебрался в лондонскую команду
01 июля 2024, 18:50 |
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«Челси» объявил о трансфере молодого форварда «Барселоны» Марка Гию. 18-летний игрок подписал с лондонским клубом контракт на 5 лет с опцией продления еще на сезон.
О сумме трансфера официальной информации нет, но в СМИ сообщалось о 6-8 миллионах евро.
Гию в прошлом сезоне провел шесть матчей за первую команду каталонцев и успел забить гол в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Кроме того, Марк забил гол в трех встречах Ла Лиги.
Guiu is Chelsea. pic.twitter.com/6HweEFoqAh— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2024
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