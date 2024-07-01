ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал перспективного форварда Барселоны

«Челси» объявил о трансфере молодого форварда «Барселоны» Марка Гию. 18-летний игрок подписал с лондонским клубом контракт на 5 лет с опцией продления еще на сезон.

О сумме трансфера официальной информации нет, но в СМИ сообщалось о 6-8 миллионах евро.

Гию в прошлом сезоне провел шесть матчей за первую команду каталонцев и успел забить гол в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Кроме того, Марк забил гол в трех встречах Ла Лиги.