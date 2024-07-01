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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал перспективного форварда Барселоны
Англия
01 июля 2024, 18:50 |
730
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал перспективного форварда Барселоны

Марк Гию перебрался в лондонскую команду

01 июля 2024, 18:50 |
730
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал перспективного форварда Барселоны
ФК Челси. Марк Гию

«Челси» объявил о трансфере молодого форварда «Барселоны» Марка Гию. 18-летний игрок подписал с лондонским клубом контракт на 5 лет с опцией продления еще на сезон.

О сумме трансфера официальной информации нет, но в СМИ сообщалось о 6-8 миллионах евро.

Гию в прошлом сезоне провел шесть матчей за первую команду каталонцев и успел забить гол в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Кроме того, Марк забил гол в трех встречах Ла Лиги.

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Иван Зинченко Источник: ФК Челси
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