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  4. Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Евро-2024 Австрия – Турция
Чемпионат Европы
01 июля 2024, 18:27 |
206
0

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Евро-2024 Австрия – Турция

Матч Евро-2024 состоится 2 июля в 22:00 по киевскому времени

01 июля 2024, 18:27 |
206
0
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Евро-2024 Австрия – Турция
Sky Sports. Австрия – Турция

2 июля в немецком Лейпциге состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции. Начало матча запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Австрия стала сенсационным триумфатором группы D, набрав шесть очков и опередив Францию и Нидерланды. Турция заняла второе место в группе F, набрав тоже шесть пунктов.

Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Румыния – Нидерланды.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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