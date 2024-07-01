2 июля в немецком Лейпциге состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции. Начало матча запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Австрия стала сенсационным триумфатором группы D, набрав шесть очков и опередив Францию и Нидерланды. Турция заняла второе место в группе F, набрав тоже шесть пунктов.

Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Румыния – Нидерланды.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.