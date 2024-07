Минус еще одна белоруска. 16-я ракетка мира снялась с Уимблдона-2024

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко (WTA 16) из беларуси, которая выступает в нейтральном статусе, отказалась от участия на Уимблдоне-2024.

Причина снятия с турнира – травма плеча. Из-за такого же повреждения на британском мейджоре не выступит и еще одна представительница рб Арина Соболенко.

Азаренко должна была стартовать на Уимблдоне уже сегодня, 1 июля. Викторию в основной сетке соревнований заменит Эльза Жакмо (Франция, WTA 151), которая получила статус лаки-лузера.

Француженка в 1/64 финала встретится со Слован Стивенс (США, WTA 50).

Victoria Azarenka, the No.16 seed, has withdrawn from Wimbledon due to a shoulder injury.



She has been replaced in the draw by Lucky Loser Elsa Jacquemot.