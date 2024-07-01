Шанс для Ястремской. Главная фаворитка Уимблдона снялась до начала турнира

Третья ракетка мира Арина Соболенко не сыграет на Уимблдоне-2024.

В понедельник она досрочно завершила тренировку из-за болей в плече, спустя некоторое время стало известно о ее снятии с турнира.

Отметим, что Соболенко должна была начать турнир матчем с Эминой Бектас из США. Место Арины заняла лаки-лузер Эрика Андреева.

Интересно, что Соболенко была потенциальной соперницей украинки Даяны Ястремской в третьем раунде соревнований. Украинка уже выиграла свой стартовый матч.

Ранее сообщалось, что Арина лечит травму большой круглой мышцы. Перед стартом турнира букмекеры видели ее главной фавориткой турнир с небольшим преимуществом над Игой Свёнтек.