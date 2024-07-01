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  4. Шанс для Ястремской. Главная фаворитка Уимблдона снялась до начала турнира
Уимблдон
01 июля 2024, 14:59 | Обновлено 01 июля 2024, 15:05
1311
4

Шанс для Ястремской. Главная фаворитка Уимблдона снялась до начала турнира

Арина Соболенко не сыграет в Лондоне из-за травмы плеча

01 июля 2024, 14:59 | Обновлено 01 июля 2024, 15:05
1311
4
Шанс для Ястремской. Главная фаворитка Уимблдона снялась до начала турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Третья ракетка мира Арина Соболенко не сыграет на Уимблдоне-2024.

В понедельник она досрочно завершила тренировку из-за болей в плече, спустя некоторое время стало известно о ее снятии с турнира.

Отметим, что Соболенко должна была начать турнир матчем с Эминой Бектас из США. Место Арины заняла лаки-лузер Эрика Андреева.

Интересно, что Соболенко была потенциальной соперницей украинки Даяны Ястремской в третьем раунде соревнований. Украинка уже выиграла свой стартовый матч.

Ранее сообщалось, что Арина лечит травму большой круглой мышцы. Перед стартом турнира букмекеры видели ее главной фавориткой турнир с небольшим преимуществом над Игой Свёнтек.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 4
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KirTheKing
мне будет тебя не хватать, Великий и Могучий картопляный карапуз..
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+2
anacreon
Переможенька прийшла звідки не чекали.
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0
Vitason
Тепер, головне зосередитися на своїй грі,цей шанс потрібно використати ,тобі всі карти в руки, давай покажи все ,що ти вмієш Даяна!!!
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0
Muskrat2
Ну все, шолом вже майже в кишені! 
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-1
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