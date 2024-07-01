Шанс для Ястремской. Главная фаворитка Уимблдона снялась до начала турнира
Арина Соболенко не сыграет в Лондоне из-за травмы плеча
Третья ракетка мира Арина Соболенко не сыграет на Уимблдоне-2024.
В понедельник она досрочно завершила тренировку из-за болей в плече, спустя некоторое время стало известно о ее снятии с турнира.
Отметим, что Соболенко должна была начать турнир матчем с Эминой Бектас из США. Место Арины заняла лаки-лузер Эрика Андреева.
Интересно, что Соболенко была потенциальной соперницей украинки Даяны Ястремской в третьем раунде соревнований. Украинка уже выиграла свой стартовый матч.
Ранее сообщалось, что Арина лечит травму большой круглой мышцы. Перед стартом турнира букмекеры видели ее главной фавориткой турнир с небольшим преимуществом над Игой Свёнтек.
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